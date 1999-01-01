Київ
Розчини електролітів
B05X A02

Натрій бікарбонат

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05XДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X AРозчини електролітів
B05X A02Натрій бікарбонат
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Сода-Буфер®
Сода-Буфер®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 180,88 грн
в 713 аптеках
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Сода-Буфер®
Сода-Буфер®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 217,06 грн
в 376 аптеках
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Натрію гідрокарбонат
Натрію гідрокарбонат
Розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 72,61 грн
в 151 аптеці
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Натрію гідрокарбонат
Натрію гідрокарбонат
Розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 57,04 грн
в 117 аптеках
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Натрію бікарбонат
Натрію бікарбонат
Розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 28,80 грн
в 6 аптеках
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Натрію бікарбонат
Натрію бікарбонат
Розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 62,20 грн
в 1 аптеці
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Сода-Буфер®
Сода-Буфер®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 20 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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