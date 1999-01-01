Київ
Розчини електролітів
B05X A02
Натрій бікарбонат
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05X
ДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X A
Розчини електролітів
B05X A02
Натрій бікарбонат
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Сода-Буфер®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
180,88
грн
в 713 аптеках
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Сода-Буфер®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
217,06
грн
в 376 аптеках
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Натрію гідрокарбонат
Розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
72,61
грн
в 151 аптеці
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Натрію гідрокарбонат
Розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
57,04
грн
в 117 аптеках
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Натрію бікарбонат
Розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
28,80
грн
в 6 аптеках
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Натрію бікарбонат
Розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
62,20
грн
в 1 аптеці
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Сода-Буфер®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 20 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Дозування
4 %
42 мг/мл
Пакування
пляшка 20 мл
пляшка 100 мл
пляшка 200 мл
Виробник
Інфузія
Юрія-Фарм
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