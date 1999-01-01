Київ
Розчини електролітів
B05X A01

Калій хлорид

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05XДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X AРозчини електролітів
B05X A01Калій хлорид
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Калію хлориду розчин 4%
Калію хлориду розчин 4%
Розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 43,55 грн
в 78 аптеках
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Калію хлориду розчин 4%
Калію хлориду розчин 4%
Розчин для інфузій 4 % пляшка 50 мл №1
Інфузія
від 48,02 грн
в 50 аптеках
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Калію хлорид
Калію хлорид
Концентрат для розчину для інфузій 7,5 % флакон 10 мл №1
Юрія-Фарм
від 59,69 грн
в 1 аптеці
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Калію хлорид
Калію хлорид
Концентрат для розчину для інфузій 7,5 % флакон 20 мл №1
Юрія-Фарм
від 97,00 грн
в 1 аптеці
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