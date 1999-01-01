Київ
Розчини електролітів
B05X A01
Калій хлорид
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05X
ДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X A
Розчини електролітів
B05X A01
Калій хлорид
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Калію хлориду розчин 4%
Розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
43,55
грн
в 78 аптеках
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Калію хлориду розчин 4%
Розчин для інфузій 4 % пляшка 50 мл №1
Інфузія
від
48,02
грн
в 50 аптеках
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Калію хлорид
Концентрат для розчину для інфузій 7,5 % флакон 10 мл №1
Юрія-Фарм
від
59,69
грн
в 1 аптеці
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Калію хлорид
Концентрат для розчину для інфузій 7,5 % флакон 20 мл №1
Юрія-Фарм
від
97,00
грн
в 1 аптеці
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/інф.
Дозування
4 %
7.5 %
Пакування
пляшка 50 мл
пляшка 100 мл
фл. 10 мл
фл. 20 мл
Виробник
Інфузія
Юрія-Фарм
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