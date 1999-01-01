Київ
Різні речовини, що впливають на травну систему і метаболізм
A16A X07

Сапроптерин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A16ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A XРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізм
A16A X07Сапроптерин
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Сапроптерін Діфарма
Сапроптерін Діфарма
Таблетки розчинні 100 мг флакон поліетиленовий +контейнер з осушувачем (силікагель) №30
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
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