Київ
Різні речовини, що впливають на травну систему і метаболізм
A16A X07
Сапроптерин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A16
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A X
Різні речовини, що впливають на травну систему і метаболізм
A16A X07
Сапроптерин
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Сапроптерін Діфарма
Таблетки розчинні 100 мг флакон поліетиленовий +контейнер з осушувачем (силікагель) №30
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Пакування
фл.
фл. п/е
Виробник
Алмеда Фармасьютікалс
БіоМарин Інтернешнл
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