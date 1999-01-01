Київ
Інші антидіарейні засоби
A07X A04

Рацекадотрил

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A04ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07XІНШІ АНТИДІАРЕЙНІ ЗАСОБИ
A07X AІнші антидіарейні засоби
A07X A04Рацекадотрил
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Гідрасек
Гідрасек
Гранули для оральної суспензії 10 мг саше №16
Abbott Products GmbH
від 563,99 грн
в 484 аптеках
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Гідрасек
Гідрасек
Гранули для оральної суспензії 30 мг саше №16
Abbott Products GmbH
від 590,84 грн
в 102 аптеках
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