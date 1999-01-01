Київ
ІНШІ АНТИДІАРЕЙНІ ЗАСОБИ
A07X A
Інші антидіарейні засоби
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07X
ІНШІ АНТИДІАРЕЙНІ ЗАСОБИ
A07X A
Інші антидіарейні засоби
A07X A04
Рацекадотрил
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Гідрасек
Гранули для оральної суспензії 10 мг саше №16
Abbott Products GmbH
від
563,99
грн
в 484 аптеках
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Гідрасек
Гранули для оральної суспензії 30 мг саше №16
Abbott Products GmbH
від
590,84
грн
в 102 аптеках
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