Київ
Кислота аміносаліцилова та подібні засоби
A07E C01
Сульфасалазин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E C
Кислота аміносаліцилова та подібні засоби
A07E C01
Сульфасалазин
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Сульфасалазин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №50
КРКА
від
629,40
грн
в 737 аптеках
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Сульфасалазин-ЕН
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 500 мг №50
КРКА
від
640,25
грн
в 405 аптеках
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Салазопірин EN-табс
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 500 мг флакон №100
Пфайзер Інк.
від
729,75
грн
в 404 аптеках
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Форма випуску
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
Пакування
фл.
Кількість штук в упаковці
50
100
Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Pfizer Inc.
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