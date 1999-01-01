Київ
Кислота аміносаліцилова та подібні засоби
A07E C01

Сульфасалазин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07EПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E CКислота аміносаліцилова та подібні засоби
A07E C01Сульфасалазин
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Сульфасалазин
Сульфасалазин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №50
КРКА
від 629,40 грн
в 737 аптеках
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Сульфасалазин-ЕН
Сульфасалазин-ЕН
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 500 мг №50
КРКА
від 640,25 грн
в 405 аптеках
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Салазопірин EN-табс
Салазопірин EN-табс
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 500 мг флакон №100
Пфайзер Інк.
від 729,75 грн
в 404 аптеках
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