Київ
Папаверин та його похідні
A03A D01

Папаверин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A DПапаверин та його похідні
A03A D01Папаверин
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Папаверин-Дарниця
Папаверин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 115,12 грн
в 752 аптеках
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Папаверин-Здоров'я
Папаверин-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 31,24 грн
в 682 аптеках
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Папаверин
Папаверин
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці №10
Лекхім-Харків
від 83,60 грн
в 576 аптеках
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Папаверин
Папаверин
Супозиторії 20 мг блістер №10
Фарміна Лтд
від 98,48 грн
в 508 аптеках
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Папаверин-Здоров'я
Папаверин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 2 % ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 61,46 грн
в 65 аптеках
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Папаверину гідрохлорид
Папаверину гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл пачка №10
Корпорація Здоров'я
від 77,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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