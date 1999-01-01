Київ
Папаверин та його похідні
A03A D01
Папаверин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A D
Папаверин та його похідні
A03A D01
Папаверин
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Папаверин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
115,12
грн
в 752 аптеках
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Папаверин-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
31,24
грн
в 682 аптеках
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Папаверин
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці №10
Лекхім-Харків
від
83,60
грн
в 576 аптеках
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Папаверин
Супозиторії 20 мг блістер №10
Фарміна Лтд
від
98,48
грн
в 508 аптеках
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Папаверин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 2 % ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
61,46
грн
в 65 аптеках
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Папаверину гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл пачка №10
Корпорація Здоров'я
від
77,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
р-н д/ін.
суп.
табл.
Дозування
2 %
10 мг
20 мг
20 мг/мл
Пакування
амп. 2 мл
блістер
Виробник
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Фарміна Лтд
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