Київ
Комбінації для ерадикації Helicobacter pylori
A02B D09

Лансопразол, кларитроміцин та тинідазол

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B DКомбінації для ерадикації Helicobacter pylori
A02B D09Лансопразол, кларитроміцин та тинідазол
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Клатінол®
Клатінол®
Комбінований набір для перорального застосування комбі-упаковка стрип №42
Organosyn Life Sciences
від 600,68 грн
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