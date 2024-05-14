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Активні речовини — “З”ЗОПІКЛОН (ZOPICLONUM)

ЗОПІКЛОН (ZOPICLONUM) Діюча речовина

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Знайдено: 10 препаратів
Імован® таблетки, вкриті оболонкою, 7,5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20; Санофі
Імован® Таблетки, вкриті оболонкою, 7,5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20 Санофі
В 1 аптеці
від 224,76 грн
Ціни в аптеках
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 30; Корпорація Артеріум
Соннат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 30 Корпорація Артеріум
В 14 аптеках інших міст
від 235,04 грн
Ціни в інших містах
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, № 20; Фармасайнс
Сонован Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, № 20 Фармасайнс
В 6 аптеках інших міст
від 127,00 грн
Ціни в інших містах
Нормасон® таблетки, 7,5 мг, № 10; Астрафарм
Нормасон® Таблетки, 7,5 мг, № 10 Астрафарм
В 2 аптеках інших міст
від 108,50 грн
Ціни в інших містах
Сонован таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, № 10; Фармасайнс
Сонован Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, № 10 Фармасайнс
В 1 аптеці інших міст
від 88,60 грн
Ціни в інших містах
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 10; Корпорація Артеріум
Соннат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 10 Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Сомнол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, № 10; Гріндекс
Сомнол® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, № 10 Гріндекс
Немає в наявності
Зопіклон таблетки, 7,5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Лубнифарм
Зопіклон Таблетки, 7,5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Лубнифарм
Немає в наявності
Піклон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Київський вітамінний завод
Піклон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Зопіклон-ЗН таблетки, вкриті оболонкою, 7,5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Зопіклон-ЗН Таблетки, вкриті оболонкою, 7,5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності

належить до групи циклопіролонів та споріднений до фармацевтичного класу бензодіазепінів; міорелаксант, анксіолітик, заспокійливий та снодійний агент, протисудомний засіб, амнестик (спричиняє порушення пам’яті); специфічний агоніст рецепторів, які належать до макромолекулярного рецепторного комплексу ГАМК-омега у ЦНС (BZ1 та BZ2 і модулюють відкриття каналів для іонів хлору); зменшує стадію I та збільшує стадію II сну, підтримує чи подовжує стадії глибокого сну (III та IV) та підтримує парадоксальний сон.

тяжкі розлади сну: ситуативне та тимчасове безсоння.

внутрішньо р/оs; приймати у ліжку безпосередньо перед сном; для дорослих рекомендована доза 7,5 мг/добу; лікування розпочинати з найнижчої ефективної дози, не можна перевищувати максимальну дозу, МДД - 7,5 мг; тривалість курсу лікування не повинна перевищувати 4 тижні, включаючи період поступового припинення лікування; тривалість лікування: ситуативне безсоння - 2-5 діб; тимчасове безсоння - 2-3 тижні.

гіперчутливість до зопіклону або до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; ДН, с-м апное уві сні, тяжка г. або хр. печінкова недостатність (ризик виникнення енцефалопатії), міастенія, алергія на продукти з пшениці (окрім непереносимості пшениці при целіакії).

збудження, нічні кошмари, порушення свідомості, зміни лібідо, дратівливість, агресивність, прояви агресії, галюцинації; психотично-подібні симптоми, неадекватна поведінка, інші порушення поведінки; латентна депресія набуває маніфестного характеру; зниження швидкості реакції, сонливість, дисгевзія, відчуття млості, головний біль, антероградна амнезія; задишка, шкірне висипання, свербіння, кропив’янка, астенія, ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції; сухість у роті, нудота; підвищення рівнів трансаміназ та/або ЛФ, порушення функції печінки; падіння; частота невідома - розлади поведінки, марення, припадки гніву, нервозність, сомнамбулізм, фізична/психологічна залежність від ЛЗ, с-м відміни або «рикошетна» симптоматика після відміни ЛЗ, сплутаність свідомості, безсоння, напруження, атаксія, парестезія, когнітивні розлади (порушення пам’яті, уваги, мовлення), пригнічення дихальної функції, м’язова гіпотонія, диплопія; диспепсія, блювання.