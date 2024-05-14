ЗОПІКЛОН (ZOPICLONUM) Діюча речовина
належить до групи циклопіролонів та споріднений до фармацевтичного класу бензодіазепінів; міорелаксант, анксіолітик, заспокійливий та снодійний агент, протисудомний засіб, амнестик (спричиняє порушення пам’яті); специфічний агоніст рецепторів, які належать до макромолекулярного рецепторного комплексу ГАМК-омега у ЦНС (BZ1 та BZ2 і модулюють відкриття каналів для іонів хлору); зменшує стадію I та збільшує стадію II сну, підтримує чи подовжує стадії глибокого сну (III та IV) та підтримує парадоксальний сон.
тяжкі розлади сну: ситуативне та тимчасове безсоння.
внутрішньо р/оs; приймати у ліжку безпосередньо перед сном; для дорослих рекомендована доза 7,5 мг/добу; лікування розпочинати з найнижчої ефективної дози, не можна перевищувати максимальну дозу, МДД - 7,5 мг; тривалість курсу лікування не повинна перевищувати 4 тижні, включаючи період поступового припинення лікування; тривалість лікування: ситуативне безсоння - 2-5 діб; тимчасове безсоння - 2-3 тижні.
гіперчутливість до зопіклону або до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; ДН, с-м апное уві сні, тяжка г. або хр. печінкова недостатність (ризик виникнення енцефалопатії), міастенія, алергія на продукти з пшениці (окрім непереносимості пшениці при целіакії).
збудження, нічні кошмари, порушення свідомості, зміни лібідо, дратівливість, агресивність, прояви агресії, галюцинації; психотично-подібні симптоми, неадекватна поведінка, інші порушення поведінки; латентна депресія набуває маніфестного характеру; зниження швидкості реакції, сонливість, дисгевзія, відчуття млості, головний біль, антероградна амнезія; задишка, шкірне висипання, свербіння, кропив’янка, астенія, ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції; сухість у роті, нудота; підвищення рівнів трансаміназ та/або ЛФ, порушення функції печінки; падіння; частота невідома - розлади поведінки, марення, припадки гніву, нервозність, сомнамбулізм, фізична/психологічна залежність від ЛЗ, с-м відміни або «рикошетна» симптоматика після відміни ЛЗ, сплутаність свідомості, безсоння, напруження, атаксія, парестезія, когнітивні розлади (порушення пам’яті, уваги, мовлення), пригнічення дихальної функції, м’язова гіпотонія, диплопія; диспепсія, блювання.