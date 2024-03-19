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Активні речовини — “В”ВІНПОЦЕТИН (VINPOCETINUM)

ВІНПОЦЕТИН (VINPOCETINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 14 препаратів
Кавінтон таблетки, 5 мг, № 50; Гедеон Ріхтер
Кавінтон Таблетки, 5 мг, № 50 Гедеон Ріхтер
В 1114 аптеках
від 341,62 грн
Ціни в аптеках
Вінпоцетин-Дарниця таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30; Дарниця ФФ
Вінпоцетин-Дарниця Таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30 Дарниця ФФ
В 1082 аптеках
від 67,23 грн
Ціни в аптеках
Кавінтон форте таблетки, 10 мг, № 90; Гедеон Ріхтер
Кавінтон форте Таблетки, 10 мг, № 90 Гедеон Ріхтер
В 997 аптеках
від 873,37 грн
Ціни в аптеках
Кавінтон концентрат для розчину для інфузій, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Гедеон Ріхтер
Кавінтон Концентрат для розчину для інфузій, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Гедеон Ріхтер
В 837 аптеках
від 326,39 грн
Ціни в аптеках
Кавінтон форте таблетки, 10 мг, № 30; Гедеон Ріхтер
Кавінтон форте Таблетки, 10 мг, № 30 Гедеон Ріхтер
В 623 аптеках
від 344,22 грн
Ціни в аптеках
Вінпоцетин-Дарниця концентрат для приготування інфузійного розчину, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Дарниця ФФ
Вінпоцетин-Дарниця Концентрат для приготування інфузійного розчину, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Дарниця ФФ
В 481 аптеці
від 44,90 грн
Ціни в аптеках
Віцеброл таблетки, 5 мг, блістер, № 50; Біофрам
Віцеброл Таблетки, 5 мг, блістер, № 50 Біофрам
В 272 аптеках
від 244,15 грн
Ціни в аптеках
Вінпоцетин-Астрафарм таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Вінпоцетин-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 176 аптеках
від 60,25 грн
Ціни в аптеках
Барвітон розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Лекхім-Харків
Барвітон Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 116 аптеках
від 110,90 грн
Ціни в аптеках
Вінпоцетин таблетки, 0,005 г, блістер у пачці, № 30; Лекхім-Харків
Вінпоцетин Таблетки, 0,005 г, блістер у пачці, № 30 Лекхім-Харків
В 20 аптеках
від 72,75 грн
Ціни в аптеках
Вінпоцетин концентрат для розчину для інфузій, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, пачка, пачка, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Вінпоцетин Концентрат для розчину для інфузій, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, пачка, пачка, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 18 аптеках
від 21,24 грн
Ціни в аптеках
Вінпоцетин таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Вінпоцетин Таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 16 аптеках
від 37,35 грн
Ціни в аптеках
Вінпоцетин таблетки, 5 мг, № 30; Червона зірка
Вінпоцетин Таблетки, 5 мг, № 30 Червона зірка
Немає в наявності
Вінпоцетин таблетки, 10 мг, № 30; Червона зірка
Вінпоцетин Таблетки, 10 мг, № 30 Червона зірка
Немає в наявності
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций, концентрат для приготовления р-ра для инфузий.
ВІНПОЦЕТИН (VINPOCETINUM)
CAS №: 42971-09-5 С22H26N2O2
USPDDN, RTECS: эбурнаменин-14-карбоксиловой кислоты, этиловый эфир, (3α,16α)-.
RTECS: 3-α,16-α-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир.
NLM: (+)-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир; или (+)-цис-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир; или этил (+)-аповинкаминат; или этил (+)-цис-аповинкаминат.
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций, концентрат для приготовления р-ра для инфузий.