ВІНПОЦЕТИН (VINPOCETINUM)

USPDDN, RTECS: эбурнаменин-14-карбоксиловой кислоты, этиловый эфир, (3α,16α)-.

RTECS: 3-α,16-α-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир.

NLM: (+)-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир; или (+)-цис-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир; или этил (+)-аповинкаминат; или этил (+)-цис-аповинкаминат.

Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций, концентрат для приготовления р-ра для инфузий.