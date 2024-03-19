ВІНПОЦЕТИН (VINPOCETINUM) Діюча речовина
від 341,62 грн
Вінпоцетин-Дарниця Таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30 Дарниця ФФ
від 67,23 грн
від 873,37 грн
від 344,22 грн
Вінпоцетин-Дарниця Концентрат для приготування інфузійного розчину, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Дарниця ФФ
від 44,90 грн
від 244,15 грн
Барвітон Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім-Харків
від 110,90 грн
Вінпоцетин Таблетки, 0,005 г, блістер у пачці, № 30 Лекхім-Харків
від 72,75 грн
Вінпоцетин Концентрат для розчину для інфузій, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, пачка, пачка, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 21,24 грн
Вінпоцетин Таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 37,35 грн
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций, концентрат для приготовления р-ра для инфузий.
CAS №: 42971-09-5 С22H26N2O2
USPDDN, RTECS: эбурнаменин-14-карбоксиловой кислоты, этиловый эфир, (3α,16α)-.
RTECS: 3-α,16-α-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир.
NLM: (+)-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир; или (+)-цис-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир; или этил (+)-аповинкаминат; или этил (+)-цис-аповинкаминат.
RTECS: 3-α,16-α-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир.
NLM: (+)-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир; или (+)-цис-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир; или этил (+)-аповинкаминат; или этил (+)-цис-аповинкаминат.
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций, концентрат для приготовления р-ра для инфузий.