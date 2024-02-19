при гіпертензивному кризі, тяжкій формі АГ, рефрактерній гіпертензії: в/в: 10-50 мг повільно під контролем АТ; зниження АТ спостерігається протягом 5 хв після ін’єкції; залежно від клінічного ефекту можливе повторне в/в введення; в/в крапельна або безперервна інфузія за допомогою перфузатора, 100 мг урапідилу (20 мл препарату) набирають у перфузатор і розводять до об’єму 50 мл 0,9% р-ном натрію хлориду для інфузій або 5% чи 10% р-ном глюкози для інфузій, максимально допустиме співвідношення - 4 мг/1 мл р-ну для інфузій; швидкість крап. введення залежить від індивідуальної реакції АТ, рекомендована максимальна початкова швидкість - 2 мг/хв, підтримуюча доза - в середньому 9 мг/год, тобто 250 мг препарату у 500 мл р-ну для інфузій (1мг = 44 краплі = 2,2 мл); кероване зниження АТ при його збільшенні під час/або після хірургічної операції: безперервна інфузія за допомогою перфузатора або крапельна інфузія використовується для підтримування АТ на рівні, досягнутому за допомогою ін’єкції, в/в ін’єкція 25 мг урапідилу (5 мл препарату), якщо зниження АТ через 2 хв, то стабілізація АТ за допомогою інфузії, спочатку швидкість введення - до 6 мг за 1-2 хв, потім її зменшують, якщо через 2 хв АТ не змінюється, то в/в ін’єкція 25 мг урапідилу (5 мл препарату), якщо зниження АТ через 2 хв, то стабілізація АТ за допомогою інфузії, якщо через 2 хв АТ не змінюється, то повільне в/в введення препарату (50 мг) (= 10 мл р-ну для ін’єкцій); препарат вводять в/в пацієнтам, які знаходяться у положенні лежачи на спині; дозу можна вводити шляхом однієї або декількох ін’єкцій або повільної в/в інфузії; ін’єкції можна комбінувати з подальшою повільною інфузією; можливо продовжити екстрену парентеральну терапію переходом на довгострокове лікування препаратом, капс. з пролонгованою дією: для поступового зниження АТ рекомендована доза по 30 мг 2 р/добу; для швидкого зниження АТ рекомендована доза по 60 мг 2 р/добу; дозування призначають індивідуально; загальну кількість від 60 мг до 180 мг на день розділити на 2 окремих дозування; капс. приймати зранку та ввечері, під час їди та ковтати цілими, запиваючи невеликою кількістю рідини, підходить для довготривалого застосування, лікування АГ цим препаратом вимагає регулярного медичного моніторингу.