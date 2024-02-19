УРАПІДИЛ (URAPIDILUM) Діюча речовина
має центральний та периферичний механізми дії; на периферії - переважно блокує постсинаптичні α1-адренорецептори, таким чином, блокує судинозвужувальну дію катехоламінів; на центральному рівні модулює активність центру регуляції кровообігу; що запобігає рефлекторному збільшенню тонусу симпатичної нервової системи чи зниженню симпатичного тонусу; призводить до зниження систолічного та діастолічного тиску шляхом зниження периферичного опору; ЧСС залишається практично незмінною; серцевий викид не змінюється; зниження серцевого викиду виникає внаслідок збільшення постнавантаження.
гіпертензивний криз; рефрактерна, тяжка або дуже тяжка ступінь АГ; контрольоване зниження АТ при його збільшенні під час/або після хірургічної операції; АГ.
при гіпертензивному кризі, тяжкій формі АГ, рефрактерній гіпертензії: в/в: 10-50 мг повільно під контролем АТ; зниження АТ спостерігається протягом 5 хв після ін’єкції; залежно від клінічного ефекту можливе повторне в/в введення; в/в крапельна або безперервна інфузія за допомогою перфузатора, 100 мг урапідилу (20 мл препарату) набирають у перфузатор і розводять до об’єму 50 мл 0,9% р-ном натрію хлориду для інфузій або 5% чи 10% р-ном глюкози для інфузій, максимально допустиме співвідношення - 4 мг/1 мл р-ну для інфузій; швидкість крап. введення залежить від індивідуальної реакції АТ, рекомендована максимальна початкова швидкість - 2 мг/хв, підтримуюча доза - в середньому 9 мг/год, тобто 250 мг препарату у 500 мл р-ну для інфузій (1мг = 44 краплі = 2,2 мл); кероване зниження АТ при його збільшенні під час/або після хірургічної операції: безперервна інфузія за допомогою перфузатора або крапельна інфузія використовується для підтримування АТ на рівні, досягнутому за допомогою ін’єкції, в/в ін’єкція 25 мг урапідилу (5 мл препарату), якщо зниження АТ через 2 хв, то стабілізація АТ за допомогою інфузії, спочатку швидкість введення - до 6 мг за 1-2 хв, потім її зменшують, якщо через 2 хв АТ не змінюється, то в/в ін’єкція 25 мг урапідилу (5 мл препарату), якщо зниження АТ через 2 хв, то стабілізація АТ за допомогою інфузії, якщо через 2 хв АТ не змінюється, то повільне в/в введення препарату (50 мг) (= 10 мл р-ну для ін’єкцій); препарат вводять в/в пацієнтам, які знаходяться у положенні лежачи на спині; дозу можна вводити шляхом однієї або декількох ін’єкцій або повільної в/в інфузії; ін’єкції можна комбінувати з подальшою повільною інфузією; можливо продовжити екстрену парентеральну терапію переходом на довгострокове лікування препаратом, капс. з пролонгованою дією: для поступового зниження АТ рекомендована доза по 30 мг 2 р/добу; для швидкого зниження АТ рекомендована доза по 60 мг 2 р/добу; дозування призначають індивідуально; загальну кількість від 60 мг до 180 мг на день розділити на 2 окремих дозування; капс. приймати зранку та ввечері, під час їди та ковтати цілими, запиваючи невеликою кількістю рідини, підходить для довготривалого застосування, лікування АГ цим препаратом вимагає регулярного медичного моніторингу.
підвищена чутливість до компонентів препарату; аортальний стеноз, артеріовенозний шунт (за винятком гемодинамічно неактивного шунта для діалізу).
серцебиття, тахікардія, брадикардія, відчуття тиску або болі за грудиною (симптоми, аналогічні стенокардії), утруднене дихання, аритмії, ортостатична дисрегуляція (зниження АТ при зміні положення тіла, наприклад, вставанні з положення лежачи), нудота, блювання, стомлюваність, астенія, запаморочення, головний біль, занепокоєння, пріапізм, закладеність носа, посилене потовиділення, симптоми шкірних АР (свербіж, висипи, екзантема), тромбоцитопенія, ангіоневротичний набряк, кропив’янка.