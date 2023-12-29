застосовують зовнішньо та парентерально; дози підбирати індивідуально залежно від клінічного ефекту; р-н д/ін’єкц. олійний (250 мг/мл): в/м, рекомендована схема терапії ˗ 250 мг (1 мл) кожні 4 тижн., при первинному чоловічому гіпогонадизмі (анорхізм, с-м Клінефельтера, кастраційний с-м, атрофія сім’яних залоз) - в/м кожен 7-14-21 день, при деяких формах чоловічого безпліддя (азооспермія, олігоспермія) - 2 ін’єкц. з двотижневим інтервалом; р-н д/ін’єкц. (1000 мг/фл): в/м, 1000 мг 1 р. на 10-14 тижн., залежно від сироваткової к-ції тестостерону та наявних клінічних симптомів інтервал між першими ін’єкц. може бути коротшим при підтримуючій терапії (не <6 тижн.); р-н д/ін’єкц. 5%: чоловікам при євнухоїдизмі, вродженому недорозвиненні статевих залоз, видаленні їх хірургічним шляхом або в результаті травми, при акромегалії - в/м або п/ш по 25-50 мг ч/з день або ч/з 2 дні; тривалість курсу лікування залежить від ефективності терапії і характеру захворювання; після поліпшення клінічної картини вводять у підтримуючих дозах - 5-10 мг щодня або ч/з день; при імпотенції ендокринного генезу, а також при чоловічому клімаксі, що супроводжується судинними і нервовими розладами: по 10 мг щодня або по 25 мг 2-3 р/тижд. 1-2 міс.; чоловіче безпліддя: по 10 мг 2 р/тижд. 4-6 міс. або по 50 мг ч/з день 10 днів; при патологічному чоловічому клімаксі: по 25 мг 2 р/тижд. 2 міс. з місячною перервою; на початкових стадіях гіпертрофії передміхурової залози: по 10 мг 1 р/2 дні 1-2 міс.; жінкам від 45 років при дисфункціональних маткових кровотечах: по 10-25 мг ч/з день протягом 20-30 днів до припинення кровотечі і появи атрофічних клітин у піхвових мазках; парантеральне застосування р-ну д/ін’єкц. олійн.: тільки в/м, 1000 мг (1 амп.) 1 р/10-14 тижнів, перед початком лікування та на початку застосування визначати рівень тестостерону у сироватці крові; залежно від сироваткової к-ції тестостерону та наявних клінічних с-мів інтервал між першими ін’єкц. може бути коротшим (6 тижнів), ніж рекомендовані 10-14 тижнів при підтримуючій терапії; для зовнішнього застосування рекомендована доза - 50 мг тестостерону (5 г гелю), наносити 1 р/добу, бажано в один і той же самий час, вранці, МДД - 100 мг (10 г гелю), збільшувати дозу поетапно по 2,5 г гелю, наносити на чисту, суху, здорову шкіру на плечах, руках або животі.