ТИЗАНІДИН (TIZANIDINUM) Діюча речовина
релаксант скелетної мускулатури центральної дії; стимулюючи пресинаптичні α2-адрено-рецептори, він пригнічує вивільнення збуджуючих амінокислот, які стимулюють рецептори N-метил-D-аспартату (NMDA-рецептори), внаслідок чого на рівні проміжних нейронів СМ відбувається пригнічення синаптичної передачі збудження; оскільки саме цей механізм відповідає за надмірний м’язовий тонус, при його пригніченні м’язовий тонус знижується; препарат виявляє також центральний помірно виражений аналгезуючий ефект; ефективний як при г. болісному м’язовому спазмі, так і при хр. спастичності спінального і церебрального ґенезу; знижує опір пасивним рухам, зменшує спазми і клонічні судоми, а також підвищує силу мимовільних скорочень.
болісний м’язовий спазм; спастичність внаслідок розсіяного склерозу; спастичність внаслідок ушкоджень СМ; спастичність внаслідок ушкоджень ГМ.
полегшення болісних м’язових спазмів: 2-4 мг 3 р/добу, у тяжких випадках перед сном можна прийняти додаткову дозу 2 або 4 мг; спастичність при неврологічних порушеннях: початкова добова доза не повинна перевищувати 6 мг, за 3 прийоми, її можна підвищувати поступово до 2-4 мг 2 рази поступово з інтервалами 3-7 днів, оптимальний терапевтичний ефект досягається при добовій дозі 12-24 мг, за 3-4 прийоми, МДД 36 мг.
гіперчутливість до препарату, виражені порушення ф-ції печінки, одночасний прийом флувоксаміну та ципрофлоксацину.
безсоння, порушення сну; галюцинації; сонливість, запаморочення; сплутаність свідомості, вертиго; артеріальна гіпотензія; брадикардія; синкопе; сухість у роті, болі в ШКТ, гастроінтестинальні розлади; нудота; підвищені рівні трансаміназ сироватки крові; г. гепатит, ПН; м’язова слабкість; підвищена втомлюваність; астенія, с-м відміни, р-ції гіперчутливості; затуманення зору; зниження АТ, збільшення рівня трансаміназ.