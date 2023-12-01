релаксант скелетної мускулатури центральної дії; стимулюючи пресинаптичні α2-адрено-рецептори, він пригнічує вивільнення збуджуючих амінокислот, які стимулюють рецептори N-метил-D-аспартату (NMDA-рецептори), внаслідок чого на рівні проміжних нейронів СМ відбувається пригнічення синаптичної передачі збудження; оскільки саме цей механізм відповідає за надмірний м’язовий тонус, при його пригніченні м’язовий тонус знижується; препарат виявляє також центральний помірно виражений аналгезуючий ефект; ефективний як при г. болісному м’язовому спазмі, так і при хр. спастичності спінального і церебрального ґенезу; знижує опір пасивним рухам, зменшує спазми і клонічні судоми, а також підвищує силу мимовільних скорочень.