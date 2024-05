Механізм дії . Соліфенацин є конкурентним антагоністом мускаринових рецепторів, фармакологічна дія якого в першу чергу опосередкована пригніченням мускаринових рецепторів М3.

Сечовий міхур, гіперактивність якого може викликати такі симптоми, як нетримання сечі та/або полакіурію (часте сечовипускання, зазвичай у невеликих кількостях), іннервується парасимпатичними холінергічними нервами. Ацетилхолін викликає скорочення гладких м’язів детрузора, в першу чергу через мускаринові М3-рецептори. Отже, пригнічення цього підтипу рецепторів соліфенацином чинить спазмолітичну дію на сечовий міхур, тому соліфенацин також можна віднести до категорії (урологічних) спазмолітиків.

Фармакокінетика

Абсорбція

• C max соліфенацину в плазмі крові досягається через 3–8 год після прийому.

• t max не залежить від дози, C max і AUC збільшуються пропорційно дозі в діапазоні від 5 мг до 40 мг.

• Абсолютна біодоступність становить приблизно 90%.

• Прийом їжі не впливає на C max або AUC соліфенацину.

Розподіл

• Уявний об’єм розподілу соліфенацину після в/в введення становить приблизно 600 л.

• Соліфенацин значною мірою (близько 98%) зв’язується з білками плазми крові (переважно з кислим альфа-1-глікопротеїном).

Метаболізм

• Соліфенацин в основному метаболізується через печінку (головним чином за допомогою CYP 3A4), хоча існують також інші метаболічні шляхи, які можуть бути залучені до метаболізму соліфенацину.

• Після перорального застосування у плазмі крові, окрім соліфенацину, було виявлено один фармакологічно активний метаболіт (4R-гідроксисоліфенацин) та три неактивні метаболіти (N-глюкуронід, N-оксид та 4R-гідрокси-N-оксид соліфенацину).

Елімінація

• Системний кліренс соліфенацину становить приблизно 9,5 л/год.

• Кінцевий Т ½ соліфенацину становить 45–68 год.

• Соліфенацин виводиться переважно нирками, а також з калом.

• Приблизно 11% активної речовини виводиться з сечею у незміненому вигляді, з метаболітів — приблизно 18% N-оксиду, 9% 4R-гідрокси-N-оксиду та 8% 4R-гідрокси-метаболіту (активний метаболіт).

Порушення функції печінки

• У пацієнтів з помірними порушеннями функції печінки (від 7 до 9 балів за шкалою Чайлд-П’ю) C max не змінюється, AUC збільшується на 60%, а t ½ подвоюється.

• Фармакокінетичний профіль соліфенацину не визначався у пацієнтів з тяжкими порушеннями функції печінки.

Порушення функції нирок

• Значення AUC та C max соліфенацину у пацієнтів з легкими або помірними порушеннями функції нирок суттєво не відрізняються від значень у здорових добровольців.

• У пацієнтів з тяжкими порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну ≤30 мл/хв) експозиція соліфенацину значно вища, ніж у контрольній групі (збільшення C max приблизно на 30%, AUC — на понад 100% і t ½ — на понад 60%).

• Існує статистично значуща кореляція між кліренсом креатиніну та кліренсом соліфенацину.

• Фармакокінетичний профіль не визначався для пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі.