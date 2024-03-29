антибактеріальна та протипротозойна дія; напівсинтетичне похідне нітроімідазолу; механізм дії cекнідазолу пов’язаний з взаємодією з ДНК, що призводить до знищення бактеріальних клітин і клітин простіших. Секнідазол особливо активний щодо Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, видів Bacteroides, включаючи групу Bacteroides fragilis (B. fragilis, B. distasonis, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus). Неактивний щодо аеробних бактерій. Проникаючи всередину клітини мікроорганізму, секнідазол активується в результаті відновлення 5-нітрогрупи, за рахунок чого взаємодіє з клітинною ДНК. Відбувається порушення її спіралеподібної структури та руйнування ниток, інгібування нуклеотидного синтезу та загибель клітини. Препарат підвищує чутливість пухлин до опромінення, спричиняє сенсибілізацію до етанолу (дисульфірамоподібна дія).