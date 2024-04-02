при активній пептичній виразці шлунка та ДПК, ГЕРХ по 20 мг 1 р/добу вранці; тривалість курсу лікування при пептичній виразці ДПК 4-8 тижнів, при виразці шлунка - 6-12 тижнів, при ГЕРХ - 4-8 тижнів; підтримуюча терапія при ГЕРХ: 10 або 20 мг 1 р/добу; для ерадикації Н. руlоrі застосовують у складі комплексної терапії з відповідними а/б по 20 мг 2 р/добу 7 днів; при с-мі Золлінгера-Еллісона початкова доза 60 мг/добу, за необхідності дозу підвищують до 120 мг/добу, можна застосовувати разову дозу до 100 мг/ добу, при необхідності прийому 120 мг/добу дозу ділити на 2 прийоми по 60 мг, курс лікування та добір дози визначають індивідуально; в/в призначення (лише, коли р/os застосування неможливе): 20 мг 1 р/добу, приготований р-н вводити тільки в/в, як тільки стає можливим призначення р/os форми, в/в призначення слід відмінити.