РАБЕПРАЗОЛ (RABEPRAZOLUM) Діюча речовина
противиразкова, антисекреторна, гастропротекторна дія; пригнічує секрецію шлункової кислоти шляхом специфічного пригнічення ферменту H+/K+-АТФази на секреторній поверхні парієтальних клітин шлунка.
табл.: активна пептична виразка ДПК; активна доброякісна виразка шлунка; ерозивна або виразкова гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ); довготривале лікування ГЕРХ (підтримуюча терапія ГЕРХ); симптоматичне лікування ГЕРХ від помірного до дуже тяжкого ступеня; с-м Золлінгера-Еллісона; у комбінації з відповідними АБЗ терапевтичними схемами для ерадикації H. pylori у пацієнтів з пептичною виразкою шлунка та ДПК; порошок д/р-ну д/ін’єкцій (коли застосування р/os форми неможливе): загострення пептичної виразки шлунка чи ДПК з кровотечею та тяжкими ерозіями, короткочасне лікування ГЕРХ з ерозіями та виразками, профілактика аспірації кислим вмістом шлунка, с-м Золлінгера-Еллісона.
при активній пептичній виразці шлунка та ДПК, ГЕРХ по 20 мг 1 р/добу вранці; тривалість курсу лікування при пептичній виразці ДПК 4-8 тижнів, при виразці шлунка - 6-12 тижнів, при ГЕРХ - 4-8 тижнів; підтримуюча терапія при ГЕРХ: 10 або 20 мг 1 р/добу; для ерадикації Н. руlоrі застосовують у складі комплексної терапії з відповідними а/б по 20 мг 2 р/добу 7 днів; при с-мі Золлінгера-Еллісона початкова доза 60 мг/добу, за необхідності дозу підвищують до 120 мг/добу, можна застосовувати разову дозу до 100 мг/ добу, при необхідності прийому 120 мг/добу дозу ділити на 2 прийоми по 60 мг, курс лікування та добір дози визначають індивідуально; в/в призначення (лише, коли р/os застосування неможливе): 20 мг 1 р/добу, приготований р-н вводити тільки в/в, як тільки стає можливим призначення р/os форми, в/в призначення слід відмінити.
гіперчутливість до препарату, заміщених бензимідазолів; не застосовувати разом з атазанавіром; вагітність і лактація; дитячий вік.
інфекції; анемія, еозинофілія, еритроцитопенія, лімфопенія, нейтропенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, лейкоцитоз; гіперчутливість; анорексія; гіпонатріємія, гіпомагніємія; безсоння; знервованість; депресія; сплутаність свідомості; головний біль, запаморочення; сонливість, слабкість у кінцівках, оніміння кінцівок, гіпестезія, зниження сили стиснення кисті, порушення мовлення, дезорієнтація; делірій, кома; розлади зору; збільшення внутрішньоочного тиску; периферичні набряки, АГ, пальпітація; кашель, фарингіт, риніт; бронхіт, синусит, глосит; діарея, блювання, нудота, біль у животі, запор, метеоризм, відчуття переповнення та тяжкості у шлунку, кандидоз; диспепсія, сухість у роті, відрижка; гастрит, стоматит, порушення відчуття смаку; ентерит, езофагіт, хейліт, печія, геморой; гепатит, жовтяниця, печінкова енцефалопатія; висип, еритема (бульозні реакції та реакції гіперчутливості, що зазвичай зникають після припинення лікування); свербіж, пітливість, бульозні реакції; мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз (ТЕН), с-м Стівенса-Джонсона; підгострий шкірний червоний вовчак; неспецифічний біль, біль у спині; міальгія, судоми ніг, артралгія, перелом шийки стегна, зап’ястка або хребта; інфекції сечовивідних шляхів; інтерстиціальний нефрит; гінекомастія, посилення ерекції; астенія, грипоподібний с-м, нездужання; біль у грудях, озноб, пірексія, спрага, алопеція; збільшення рівня печінкових ферментів (АЛТ, АСТ), ЛДГ, гамма-глутамілтрансферази, лужної фосфатази, загального білірубіну; збільшення маси тіла, протеїнурія; збільшення рівня загального холестерину, тригліцеридів, азоту сечовини, підвищення рівня ТСГ, КФК, сечової кислоти, глюкози сечі, гіперамоніємія; шок та анафілактичні реакції; панцитопенія, лейкопенія, агранулоцитоз та гемолітична анемія; фульмінантна форма гепатиту, порушення функції печінки, жовтяниця; інтерстиціальна пневмонія; г. ниркова недостатність; гіпонатріємія; рабдоміоліз; порушення зору; ангіоневротичний набряк, бронхіальний спазм; сплутаність свідомості.