Барол 10 капсули кишково-розчинні 10 мг стрип, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (132881) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 136 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
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Всього: упаковка (3), стрип (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека низьких цін
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Всього: капсули кишково-розчинні (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: капсули кишково-розчинні (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), стрип (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Наявність на 2024-05-21 - 12:00