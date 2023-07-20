ризик побічних явищ при застосуванні рифаксиміну дуже низький. Ці явища обмежуються головним чином ШКТ (наприклад нудота, диспепсія, блювання, біль і спазми в животі) і є легкими або помірними та звичайно самостійно проходять без необхідності зміни дози або призупинення терапії. Можуть виникати шкірні реакції у вигляді кропив’янки, які імовірно пов’язані з індивідуальною непереносимістю.