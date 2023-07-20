РИФАКСИМІН (RIFAXIMINUM) Діюча речовина
рифаксимін — антибіотик широкого спектру дії, напівсинтетичне похідне рифаміцину. Він, як і інші представники групи антибіотиків рифампіцинів, необоротно зв’язує β-субодиниці ДНК-залежної РНК-полімерази бактерій і таким чином інгібує синтез бактеріальних РНК і білків. В результаті необоротного зв’язування з ферментом рифаксимін виявляє бактерицидні властивості щодо чутливих бактерій. Рифаксимін володіє широким спектром протимікробної активності, який включає більшість грамнегативних, грампозитивних, аеробних і анаеробних бактерій, що викликають шлунково-кишкові інфекції, зокрема діарею мандрівників. До них належать такі бактерії.
Грамнегативні
Аероби: Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli, включаючи ентеропатогенні штами, Proteus spp., Campylobacter spp., Pseudomonas spp., Yersinia spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Helicobacter pylori.
Анаероби: Bacteroides spp., включаючи Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum.
Грампозитивні
Аероби: Streptococcus spp., Enterococcus spp., включаючи Enterococcus fecalis, Staphylococcus spp.
Анаероби: Clostridium spp., включаючи Clostridium difficile і Clostridium perfigens, Peptostreptococcus spp.
– лікування шлунково-кишкових захворювань, викликаних бактеріями, чутливими до рифаксиміну, такі як гострі шлунково-кишкові інфекції (зокрема діарея мандрівників);
– синдром надмірного росту мікроорганізмів у тонкій кишці;
– печінкова енцефалопатія;
– дивертикуліт в стадії загострення і хронічне запалення кишечнику;
– профілактика інфекційних ускладнень при колоректальних хірургічних втручаннях.
дорослі і діти у віці старше 12 років: добова доза — 600–1200 мг.
Тривалість лікування не повинна перевищувати 7 днів.
– підвищена чутливість до рифаксиміну та/або до інших похідних рифаміцину;
– кишкова непрохідність;
– тяжкі виразкові ураження кишечнику.
ризик побічних явищ при застосуванні рифаксиміну дуже низький. Ці явища обмежуються головним чином ШКТ (наприклад нудота, диспепсія, блювання, біль і спазми в животі) і є легкими або помірними та звичайно самостійно проходять без необхідності зміни дози або призупинення терапії. Можуть виникати шкірні реакції у вигляді кропив’янки, які імовірно пов’язані з індивідуальною непереносимістю.
при тривалому лікуванні високими дозами або при ураженні слизової оболонки кишечнику можливо всмоктування невеликої кількості препарату (<1%), що може викликати забарвлення сечі у червоний колір. Це обумовлено активною речовиною, яка має червоно-помаранчевий колір.
Дані про застосування рифаксиміну у вагітних відсутні.
не встановлена.
рекомендується промивання шлунку і симптоматичне лікування.