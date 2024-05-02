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Активні речовини — “К”КВЕТІАПІН (QUETIAPINUM)

КВЕТІАПІН (QUETIAPINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 35 препаратів
Кветирон 25 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, № 30; Асіно
Кветирон 25 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, № 30 Асіно
В 1096 аптеках
від 238,69 грн
Ціни в аптеках
Кветиксол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Фармліга
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
В 884 аптеках
від 251,55 грн
Ціни в аптеках
Кветирон 100 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 30; Асіно
Кветирон 100 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 30 Асіно
В 845 аптеках
від 379,74 грн
Ціни в аптеках
Кветиксол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Фармліга
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
В 674 аптеках
від 404,27 грн
Ціни в аптеках
Кветирон 100 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 60; Асіно
Кветирон 100 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 60 Асіно
В 651 аптеці
від 690,00 грн
Ціни в аптеках
Кетилепт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; Егіс
Кетилепт® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Егіс
В 556 аптеках
від 178,67 грн
Ціни в аптеках
Кветирон 200 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, № 30; Асіно
Кветирон 200 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, № 30 Асіно
В 538 аптеках
від 554,27 грн
Ціни в аптеках
Кветиксол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Фармліга
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
В 530 аптеках
від 571,21 грн
Ціни в аптеках
Кветирон 200 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, № 60; Асіно
Кветирон 200 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, № 60 Асіно
В 474 аптеках
від 1067,58 грн
Ціни в аптеках
Кветіапін-Дарниця таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30; Дарниця ФФ
Кветіапін-Дарниця Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30 Дарниця ФФ
В 423 аптеках
від 299,80 грн
Ціни в аптеках
Кветіапін-Дарниця таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; Дарниця ФФ
Кветіапін-Дарниця Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Дарниця ФФ
В 420 аптеках
від 147,23 грн
Ціни в аптеках
Кетилепт® Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 60; Егіс
Кетилепт® Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 60 Егіс
В 268 аптеках
від 368,42 грн
Ціни в аптеках
Кетилепт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30; Егіс
Кетилепт® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30 Егіс
В 251 аптеці
від 394,86 грн
Ціни в аптеках
Кветіапін-Дарниця таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 30; Дарниця ФФ
Кветіапін-Дарниця Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 30 Дарниця ФФ
В 247 аптеках
від 410,70 грн
Ціни в аптеках
Кветирон® XR Асіно таблетки пролонгованої дії, 50 мг, блістер, № 60; Асіно Україна
Кветирон® XR Асіно Таблетки пролонгованої дії, 50 мг, блістер, № 60 Асіно Україна
В 236 аптеках
від 330,15 грн
Ціни в аптеках
Кетилепт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 30; Егіс
Кетилепт® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 30 Егіс
В 202 аптеках
від 796,14 грн
Ціни в аптеках
Кетилепт® Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 60; Егіс
Кетилепт® Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 60 Егіс
В 197 аптеках
від 785,00 грн
Ціни в аптеках
Кветирон® XR Асіно таблетки пролонгованої дії, 150 мг, блістер, № 60; Асіно Україна
Кветирон® XR Асіно Таблетки пролонгованої дії, 150 мг, блістер, № 60 Асіно Україна
В 144 аптеках
від 731,62 грн
Ціни в аптеках
Кветирон® XR Асіно таблетки пролонгованої дії, 300 мг, блістер, № 60; Асіно Україна
Кветирон® XR Асіно Таблетки пролонгованої дії, 300 мг, блістер, № 60 Асіно Україна
В 108 аптеках
від 1037,62 грн
Ціни в аптеках
Сероквель XR таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 60; АстраЗенека
Сероквель XR Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 60 АстраЗенека
В 105 аптеках
від 720,00 грн
Ціни в аптеках
Сероквель XR таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 60; АстраЗенека
Сероквель XR Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 60 АстраЗенека
В 85 аптеках
від 644,00 грн
Ціни в аптеках
Кетилепт® Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 60; Егіс
Кетилепт® Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 60 Егіс
В 72 аптеках
від 1108,89 грн
Ціни в аптеках
Кетилепт® Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 300 мг, блістер, № 60; Егіс
Кетилепт® Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 300 мг, блістер, № 60 Егіс
В 66 аптеках
від 921,33 грн
Ціни в аптеках
Кветіпін таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 30; Фармасайнс
Кветіпін Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 30 Фармасайнс
В 32 аптеках
від 515,82 грн
Ціни в аптеках
Кветіпін таблетки, вкриті оболонкою, 300 мг, флакон, № 100; Фармасайнс
Кветіпін Таблетки, вкриті оболонкою, 300 мг, флакон, № 100 Фармасайнс
В 30 аптеках
від 1363,00 грн
Ціни в аптеках
Квентіакс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30; КРКА
Квентіакс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30 КРКА
В 29 аптеках
від 206,96 грн
Ціни в аптеках
Квентіакс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, № 30; КРКА
Квентіакс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, № 30 КРКА
В 27 аптеках
від 313,97 грн
Ціни в аптеках
Квентіакс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 30; КРКА
Квентіакс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 30 КРКА
В 19 аптеках
від 362,72 грн
Ціни в аптеках
Кветіпін таблетки, вкриті оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; Фармасайнс
Кветіпін Таблетки, вкриті оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Фармасайнс
В 18 аптеках
від 246,59 грн
Ціни в аптеках
Кветирон 100 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 10; Асіно
Кветирон 100 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 10 Асіно
В 8 аптеках
від 128,15 грн
Ціни в аптеках
Кветирон 200 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, № 10; Асіно
Кветирон 200 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, № 10 Асіно
В 6 аптеках
від 212,55 грн
Ціни в аптеках
Кветіпін таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 30; Фармасайнс
Кветіпін Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 30 Фармасайнс
В 1 аптеці
від 430,69 грн
Ціни в аптеках
Сероквель XR таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, № 60; АстраЗенека
Сероквель XR Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, № 60 АстраЗенека
Немає в наявності
Квентіакс® SR таблетки пролонгованої дії, 50 мг, блістер, № 60; КРКА
Квентіакс® SR Таблетки пролонгованої дії, 50 мг, блістер, № 60 КРКА
Немає в наявності
Кетилепт® Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 60; Егіс
Кетилепт® Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 60 Егіс
Немає в наявності

атиповий антипсихотичний ЛЗ, що взаємодіє з великою кількістю нейротрансмітерних рецепторів; проявляє високе споріднення до (5НТ2) рецепторів серотоніну та допамінових D1- та D2-рецепторів, що сприяє клінічним антипсихотичним ефектам та низькій схильності до екстрапірамідних побічних симптомів порівняно з типовими антипсихотичними ЛЗ; не має спорідненості із переносником норадреналіну, має низьку спорідненість із серотоніновими 5НТ1А-рецепторами; інгібування норкветіапіном та часткова агоністична дія на 5HT1A-рецептори сприяє терапевтичній ефективності у якості антидепресанта; має низьку спорідненість або не має спорідненості до мускаринових рецепторів; блокує дію допамінових агоністів, які вимірюються або поведінково або електрофізіологічно, та підвищує концентрації допамінових метаболітів, нейрохімічний індекс пригнічення D2 - рецепторів.

шизофренія; маніакальні епізоди, пов’язані з біполярними розладами; табл. пролонг. дії: помірні і тяжкі маніакальні епізоди при біполярному розладі; тяжкі депресивні епізоди при біполярному розладі; профілактика рецидиву захворювання у пацієнтів з біполярним розладом, у пацієнтів з маніакальними або депресивними епізодами, при яких лікування кветіапіном є ефективним; додаткова терапія при тяжких депресивних епізодах у пацієнтів з тяжким депресивним розладом, у яких зафіксовано субоптимальну відповідь на монотерапію антидепресантами.

внутрішньо р/os; лікування шизофренії - 1-й день - 50 мг, 2-й день - 100 мг, 3-й день - 200 мг, 4-й день - 300 мг, починаючи з 4-го дня, доза повинна титруватися до звичайно ефективного дозування в межах 300-450 мг/добу; лікування маніакальних епізодів, пов’язаних з біполярними розладами - добова доза для перших 4-х днів лікування становить 1-й день - 100 мг, 2-й день - 200 мг, 3-й день - 300 мг, 4-й день - 400 мг; подальше збільшення дози відбувається не більше ніж на 200 мг щодня, аж до збільшення добової дози до 800 мг; табл. пролонгованої дії: застосовують 1 р/день, лікування шизофренії та маніакальних епізодів від помірного до тяжкого ступеня при біполярному розладі: добова доза на початку терапії становить 1-й день - 300 мг, 2-й день - 600 мг, рекомендована добова доза - 600 мг; якщо клінічно обґрунтовано, дозу можна підвищити до 800 мг/добу; дозу коригувати в рамках діапазону ефективних доз - від 400 мг до 800 мг/добу - залежно від клінічної відповіді і переносимості; для лікування депресивних епізодів при біполярному розладі: добова доза на початку терапії становить 1-й день - 50 мг, 2-й день - 100 мг, 3-й день - 200 мг, 4-й день - 300 мг; рекомендована добова доза - 300 мг; для профілактики рецидиву захворювання при біполярному розладі: пацієнти, у яких була відповідь на застосування кветіапіну у формі табл. пролонг. при невідкладному лікуванні біполярного розладу, повинні продовжувати лікування в межах діапазону доз від 300 мг до 800 мг/добу, застосовувати найнижчі ефективні дози; для супутнього лікування депресивних епізодів при тяжкому депресивному розладі: добова доза на початку терапії становить 1-й день та 2-й день - 50 мг, 3-й та 4-й день - 150 мг, застосовувати найнижчі ефективні дози починаючи з 50 мг/добу, потреба у збільшенні дози зі 150 до 300 мг/добу повинна ґрунтуватись на оцінці стану окремого пацієнта.

підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента ЛЗ; одночасне застосування інгібіторів цитохрому P450 3A4 (інгібітори ВІЛ-протеази, азольні протигрибкові ЛЗ, еритроміцин, кларитроміцин і нефазодон).

зниження рівня Hb, лейкопенія, зменшення кількості нейтрофілів, підвищення рівня еозинофілів, тромбоцитопенія, анемія, агранулоцитоз; гіперчутливість (у т.ч. АР шкіри), анафілактична реакція; гіперпролактинемія, зниження загального Т4, вільного Т4, загального Т3, підвищення ТТГ, зниження вільного Т3, гіпотиреоїдизм, неадекватна секреція антидіуретичного гормону; підвищення рівнів тригліцеридів у сироватці крові, загального холестерину (ЛПНЩ), зниження холестерину ЛПВЩ, підвищення маси тіла, посилення апетиту, підвищення рівня глюкози у крові до рівнів гіперглікемії, гіпонатріємія, ЦД, метаболічний с-м; незвичайні сни та нічні кошмари, суїцидальні думки та поведінка, сомнамбулізм та пов’язані з цим явища (розмови уві сні, розлади харчової поведінки у сні); запаморочення, сонливість, головний біль, екстрапірамідні с-ми, дизартрія, судоми, с-м неспокійних ніг, тардитивна дискінезія, непритомність; тахікардія, пальпітація, пролонгація інтервалу QT, брадикардія; нечіткість зору; ортостатична гіпотензія, венозна тромбоемболія; затримка сечовипускання; диспное, риніт; сухість у роті, запор, диспепсія, блюваня, дисфагія, панкреатит, кишкова непрохідність/ілеус; підвищення рівня АЛT, АСТ у сироватці крові, рівнів гамма-ГТ, жовтяниця, гепатит; ангіоневротичний набряк, с-м Стівенса-Джонсона; рабдоміоліз; сексуальна дисфункція, приапізм, галакторея, набряки молочних залоз, порушення менструального циклу; с-ми відміни, легка астенія, периферичний набряк, дратівливість, пірексія, злоякісний нейролептичний с-м, гіпотермія; підвищення рівня КФК у крові; частота невідома - нейтропенія, токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема, с-м відміни ЛЗ у новонароджених, неонатальна абстиненція.