ПЕЛАРГОНІЯ*& (PELARGONIUM SIDOIDES*&) Діюча речовина
Резістол® Краплі оральні, флакон з пробкою-крапельницею, 20 мл, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
від 164,25 грн
Резістол® Краплі оральні, флакон з пробкою-крапельницею, 50 мл, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
від 269,07 грн
від 226,73 грн
Резістол® Таб Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 20 Корпорація Артеріум
від 179,33 грн
від 426,86 грн
від 211,50 грн
Папалор Краплі оральні, 800 мг/1 г, контейнер, 20 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
від 125,21 грн