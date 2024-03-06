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Активні речовини — “П”ПЕЛАРГОНІЯ*& (PELARGONIUM SIDOIDES*&)

ПЕЛАРГОНІЯ*& (PELARGONIUM SIDOIDES*&) Діюча речовина

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Знайдено: 12 препаратів
Резістол® краплі оральні, флакон з пробкою-крапельницею, 20 мл, в пачці, в пачці, № 1; Корпорація Артеріум
Резістол® Краплі оральні, флакон з пробкою-крапельницею, 20 мл, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
В 1043 аптеках
від 164,25 грн
Ціни в аптеках
Резістол® краплі оральні, флакон з пробкою-крапельницею, 50 мл, в пачці, в пачці, № 1; Корпорація Артеріум
Резістол® Краплі оральні, флакон з пробкою-крапельницею, 50 мл, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
В 995 аптеках
від 269,07 грн
Ціни в аптеках
Умкалор® розчин оральний, флакон, 20 мл, № 1; ДХУ
Умкалор® Розчин оральний, флакон, 20 мл, № 1 ДХУ
В 838 аптеках
від 226,73 грн
Ціни в аптеках
Резістол® Таб таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 20; Корпорація Артеріум
Резістол® Таб Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 20 Корпорація Артеріум
В 748 аптеках
від 179,33 грн
Ціни в аптеках
Умкалор® розчин оральний, флакон, 50 мл, № 1; ДХУ
Умкалор® Розчин оральний, флакон, 50 мл, № 1 ДХУ
В 493 аптеках
від 426,86 грн
Ціни в аптеках
Пелорсін розчин оральний, 800 мг/1 г, флакон, 25 мл, № 1; Фармак
Пелорсін Розчин оральний, 800 мг/1 г, флакон, 25 мл, № 1 Фармак
В 483 аптеках
від 143,26 грн
Ціни в аптеках
Умкалор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 15; Швабе
Умкалор® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 15 Швабе
В 473 аптеках
від 226,18 грн
Ціни в аптеках
Умкалор® сироп, флакон, 100 мл, № 1; Швабе
Умкалор® Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Швабе
В 358 аптеках
від 211,50 грн
Ціни в аптеках
Пелорсін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 20; Фармак
Пелорсін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 20 Фармак
В 103 аптеках
від 178,20 грн
Ціни в аптеках
Папалор краплі оральні, 800 мг/1 г, контейнер, 20 мл, № 1; Ерсель Фарма Україна
Папалор Краплі оральні, 800 мг/1 г, контейнер, 20 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
В 5 аптеках інших міст
від 125,21 грн
Ціни в інших містах
Умкалор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Швабе
Умкалор® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Швабе
Немає в наявності
Пелорсін сироп, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Пелорсін Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
Немає в наявності