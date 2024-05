Антигіпертензивний ефект олмесартану медоксомілу може посилюватися при одночасному застосуванні з іншими антигіпертензивними засобами.

Дані клінічних досліджень показали, що подвійна блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) шляхом одночасного застосування інгібіторів АПФ, антагоністів рецепторів ангіотензину II або аліскірену асоціюється з вищою частотою виникнення таких небажаних явищ, як артеріальна гіпотензія, гіперкаліємія та зниження функції нирок (включаючи гостру ниркову недостатність), порівняно із застосуванням одного засобу, що діє на РААС.

Виходячи з досвіду застосування інших лікарських засобів, що діють на ренін-ангіотензинову систему, при одночасному застосуванні калійзберігаючих діуретиків, препаратів для заміщення калію, електролітних препаратів, що містять калій, або інших лікарських засобів, які можуть підвищувати рівень калію в плазмі крові (наприклад, гепарин), може спостерігатися підвищення рівня калію в плазмі крові. Тому відповідна комбінація не рекомендується.

НПЗП (включаючи ацетилсаліцилову кислоту у дозі >3 г/добу та інгібітори ЦОГ-2) та антагоністи рецепторів ангіотензину II можуть діяти синергічно і таким чином знижувати швидкість клубочкової фільтрації. Існує ризик гострої ниркової недостатності при одночасному прийомі НПЗП та антагоністів рецепторів ангіотензину II. На початку лікування слід рекомендувати перевірку функції нирок та адекватну гідратацію пацієнта.

Крім того, така комбінована терапія може зменшити гіпотензивний ефект антагоністів рецепторів ангіотензину II і таким чином призвести до часткової втрати ефективності.

Супутній прийом колесевеламу, що зв’язує жовчні кислоти, знижує системну експозицію та C max олмесартану в плазмі крові, а також зменшує Т ½ . Прийом олмесартану медоксомілу принаймні за 4 год до колесевеламу гідрохлориду зменшує ефект взаємодії. Тому слід розглянути можливість прийому олмесартану медоксомілу з інтервалом щонайменше 4 год перед прийомом колесевеламу гідрохлориду.

Незначне зниження біодоступності олмесартану спостерігалося після лікування антацидом (магнію алюмінію гідроксид). Одночасне застосування варфарину та дигоксину не впливало на фармакокінетику олмесартану.

Повідомлялося про оборотне підвищення концентрації літію в плазмі крові та токсичність при одночасному застосуванні літію з інгібіторами АПФ та антагоністами рецепторів ангіотензину II. Тому комбінація олмесартану медоксомілу та літію не рекомендується. Якщо така комбінація виявляється необхідною, рекомендується ретельний моніторинг рівня літію в плазмі крові.

Речовини, що вивчалися у спеціальних клінічних дослідженнях за участю здорових добровольців, включають варфарин, дигоксин, антацид (магнію алюмінію гідроксид), гідрохлоротіазид та правастатин. Клінічно значущих взаємодій не спостерігалося. Зокрема, олмесартану медоксоміл не мав суттєвого впливу на фармакокінетику або фармакодинаміку варфарину чи фармакокінетику дигоксину.

Ольмесартан не виявляв клінічно значущого інгібуючого впливу на ферменти цитохрому Р450 людини 1А1/2, 2А6, 2С8/9, 2С19, 2D6, 2Е1 та 3А4 in vitro. Він не чинив жодного або мінімального індукційного впливу на активність цитохрому Р450 у щурів. Тому дослідження взаємодії з відомими інгібіторами та індукторами цитохрому Р450 in vivo не проводилися, і не очікується клінічно значущих взаємодій між олмесартаном та лікарськими засобами, що метаболізуються за допомогою вищезазначених ферментів цитохрому Р450.

Діти та підлітки. Дослідження щодо виявлення взаємодій проводилися тільки у дорослих.

Невідомо, чи подібні взаємодії у дітей до таких у дорослих.