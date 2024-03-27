Симптоматична гіпотензія може виникнути, особливо після прийому першої дози, у пацієнтів з дефіцитом ОЦК та/або натрію внаслідок лікування високими дозами діуретиків, дієти з низьким вмістом солі, діареї або блювання. Тому дефіцит ОЦК та/або натрію слід компенсувати перед застосуванням олмесартану медоксомілу.

У пацієнтів, судинний тонус і функція нирок яких залежать насамперед від активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (наприклад, пацієнти з тяжкою декомпенсованою серцевою недостатністю або основним захворюванням нирок, включаючи стеноз ниркової артерії), лікування іншими лікарськими засобами, що впливають на цю систему, асоціювалося з гострою артеріальною гіпотензією, азотемією, олігурією або, у поодиноких випадках, гострою нирковою недостатністю. Не можна виключати можливість виникнення подібних ефектів при прийомі антагоністів рецепторів ангіотензину II.

При застосуванні олмесартану медоксомілу пацієнтам з порушеннями функції нирок рекомендується регулярний контроль рівня калію та креатиніну в плазмі крові.

Застосування олмесартану медоксомілу пацієнтам з тяжкими порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну <20 мл/хв) не рекомендується.

Немає досвіду застосування олмесартану медоксомілу пацієнтам відразу після трансплантації нирки або пацієнтам з термінальною стадією ниркової недостатності (тобто кліренс креатиніну <12 мл/хв).

Досвід застосування препарату пацієнтам з тяжкими порушеннями функції печінки відсутній, тому застосування олмесартану медоксомілу таким пацієнтам не рекомендується.

Застосування лікарських засобів, які діють на ренін-ангіотензин-альдостеронову систему, може спричинити гіперкаліємію. Ризик розвитку гіперкаліємії, яка може призвести до летального наслідку, підвищується у людей похилого віку, пацієнтів з порушеннями функції нирок, діабетиків та пацієнтів, які приймають інші лікарські засоби, що можуть підвищувати рівень калію, та/або пацієнтів з додатковими ускладненнями. Перш ніж розглядати можливість одночасного застосування лікарських засобів, які впливають на ренін-ангіотензин-альдостеронову систему, слід провести оцінку співвідношення ризик/користь та розглянути можливі альтернативи.

Найважливішими факторами ризику виникнення гіперкаліємії, які слід враховувати, є:

– цукровий діабет, порушення функції нирок, вік (>70 років).

– комбінація з одним або декількома лікарськими засобами, що впливають на ренін-ангіотензин-альдостеронову систему, та/або препаратами калію. Деякі лікарські засоби або класи лікарських засобів можуть спровокувати гіперкаліємію: калійвмісні препарати для заміщення солі, калійзберігаючі діуретики, інгібітори АПФ, антагоністи рецепторів ангіотензину II, НПЗП (включаючи селективні інгібітори ЦОГ–2), гепарин, імунодепресанти, такі як циклоспорин або такролімус, триметоприм.

– додаткові ускладнення, зокрема дегідратація, гостра серцева декомпенсація, метаболічний ацидоз, погіршення функції нирок, раптове захворювання нирок (наприклад, внаслідок інфекційних захворювань), клітинний лізис (наприклад, гостра ішемія кінцівок, рабдоміоліз, обширна травма).

Рекомендується ретельний моніторинг рівня калію в плазмі крові у пацієнтів з групи ризику.

Існують дані, що супутнє застосування інгібіторів АПФ, антагоністів рецепторів ангіотензину II або аліскірену підвищує ризик розвитку артеріальної гіпотензії, гіперкаліємії та погіршення функції нирок (включаючи гостру ниркову недостатність). Тому подвійна блокада РААС шляхом одночасного застосування інгібіторів АПФ, антагоністів рецепторів ангіотензину II або аліскірену не рекомендується.

Якщо терапія подвійною блокадою вважається абсолютно необхідною, її слід проводити лише під наглядом спеціаліста та при ретельному моніторингу функції нирок, рівня електролітів та АТ. Інгібітори АПФ та антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ не слід застосовувати одночасно пацієнтам з діабетичною нефропатією.

Як і з іншими антагоністами рецепторів ангіотензину II, комбінація літію та олмесартану медоксомілу не рекомендується.

Як і з іншими вазодилататорами, особлива обережність показана пацієнтам зі стенозом аортального або мітрального клапана або обструктивною гіпертрофічною кардіоміопатією.

У дуже рідкісних випадках повідомлялося про тяжку хронічну діарею зі значною втратою ваги у пацієнтів, які приймали олмесартан, через кілька місяців або років після початку терапії, можливо, внаслідок місцевої, уповільненої реакції гіперчутливості. Біопсія кишечнику у цих пацієнтів часто показувала атрофію ворсинок. Якщо у пацієнта під час лікування олмесартаном розвиваються симптоми, описані вище, і якщо немає іншої очевидної етіології, лікування олмесартаном слід негайно і назавжди припинити.

Як і для всіх інших антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ, антигіпертензивний ефект олмесартану медоксомілу дещо менший у пацієнтів з чорним кольором шкіри, ніж у пацієнтів з нечорним кольором шкіри, що, можливо, пов’язано з більшою поширеністю низького рівня реніну у пацієнтів з АГ в цій популяції.

Вагітність . Застосування антагоністів рецепторів ангіотензину II не рекомендується у першому триместрі вагітності. Застосування антагоністів рецепторів ангіотензину II у II та III триместрі вагітності протипоказане.

Немає точних епідеміологічних даних щодо тератогенного ризику після застосування інгібіторів АПФ протягом I триместру вагітності; однак не можна виключати дещо підвищений ризик. Навіть якщо немає контрольованих епідеміологічних даних щодо ризику інгібіторів рецепторів ангіотензину II (іАПФ), для цього класу препаратів може існувати порівнянний ризик. Якщо продовження терапії іАПФ не вважається необхідним, пацієнток, які планують завагітніти, слід перевести на альтернативну антигіпертензивну терапію з відповідним профілем безпеки для вагітних. При виявленні вагітності лікування іАПФ слід негайно припинити і, за необхідності, розпочати альтернативну терапію.

Відомо, що лікування іАПФ під час II та III триместру вагітності має фетотоксичну дію (зниження функції нирок, олігогідрамніон, затримка окостеніння черепа) та неонатальну токсичну дію (ниркова недостатність, гіпотензія, гіперкаліємія). У разі впливу інгібіторів рецепторів ангіотензину II, починаючи з II триместру вагітності, рекомендується проводити ультразвукові дослідження функції нирок та черепа.

Немовлят, матері яких приймали інгібіторів рецепторів ангіотензину II, слід часто перевіряти на артеріальну гіпотензію.

Годування груддю . Ольмесартан проникає у молоко лактуючих щурів. Невідомо, чи проникає олмесартан у грудне молоко людини. Оскільки немає даних щодо застосування олмесартан у період годування груддю, його не рекомендується застосовувати в цей період.

Вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами

Олмесартан має незначний або помірний вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами. Пацієнти, які приймають антигіпертензивні препарати, можуть іноді відчувати запаморочення або сонливість, що може погіршити їх здатність реагувати.