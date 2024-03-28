капс. застосовують p/os; дорослі, підлітки або діти (1 рік та старше), які не можуть проковтнути капс., можуть отримувати відповідні дози препарату у вигляді сусп.; дорослі та підлітки віком від 13 років: по 75 мг 2 р/добу p/os 5 днів дорослим та підліткам (13-17 років) з масою тіла >40 кг; лікування розпочинати у перший або другий день появи симптомів грипу; рекомендована доза для профілактики грипу після контакту з хворим на грип - по 75 мг 1 р/добу p/os протягом 10 днів дорослим та підліткам (13-17 років) з масою тіла >40 кг, прийом розпочинати не пізніше ніж у перші 2 дні після контакту; рекомендована доза для профілактики під час сезонної епідемії грипу - по 75 мг 1 р/добу 6 тижнів; діти від 1 до 12 років: лікування рекомендованою дозою залежно від маси тіла протягом 5 днів: 10-15 кг -30 мг 2 р/добу,>15 кг до 23 кг- 45 мг 2 р/добу, >23 кг до 40 кг - 60 мг 2 р/добу, >40 кг - 75 мг 2 р/добу; рекомендована доза для профілактики після контакту з хворим на грип залежно від маси тіла протягом 10 днів: 10-15 кг - 30 мг 1 р/добу, >15 кг до 23 кг- 45 мг 1 р/добу, >23 кг до 40 кг-60 мг 1 р/добу, >40 кг-75 мг 1 р/добу; лікування дітей віком 0 - 12 місяців - 3 мг/кг 2 р/добу; профілактика грипу у дітей віком до 12 місяців під час пандемії грипу становить половину добової дози для лікування.