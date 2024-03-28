ОСЕЛЬТАМІВІР (OSELTAMIVIRUM) Діюча речовина
противірусна дія; селективний інгібітор нейрамінідаз вірусу грипу; активний метаболіт пригнічує нейрамінідази вірусів грипу типів А і В; активний метаболіт зменшує виділення вірусів грипу А і В з організму, пригнічуючи вихід вірусів з інфікованих клітин; вірогідно зменшує тривалість клінічно значимих скарг і об’єктивної симптоматики грипу до 32 год; зменшує частоту ускладнень грипу, що вимагають а/б-терапії (бронхіту, пневмонії, синуситу, середнього отиту); у хворих літнього і старечого віку прийом 75 мг 2 р/добу протягом 5 днів супроводжується клінічно значимим зменшенням медіани тривалості захворювання, аналогічним такому в дорослих хворих молодого віку; частота резистентності клінічних ізолятів вірусу групи А становить не більше 1.5%; ознак резистентності лабораторних штамів або клінічних ізолятів вірусу не виявлено.
лікування грипу (тип А): для дорослих та дітей віком старше 1 року, у яких наявні симптоми грипу, під час циркуляції вірусу грипу; профілактика грипу: у дорослих та дітей віком старше 1 року після контакту з особою з клінічно діагностованим грипом під час циркуляції вірусу грипу; у виняткових ситуаціях (у разі розбіжностей між циркулюючим вірусом грипу та вірусом грипу, проти якого проводилася вакцинація, та під час пандемії) сезонна профілактика може проводитись у осіб віком від 1 року; профілактики грипу у дітей віком до 1 року після контакту з особою з клінічно діагностованим грипом під час пандемії грипу.
капс. застосовують p/os; дорослі, підлітки або діти (1 рік та старше), які не можуть проковтнути капс., можуть отримувати відповідні дози препарату у вигляді сусп.; дорослі та підлітки віком від 13 років: по 75 мг 2 р/добу p/os 5 днів дорослим та підліткам (13-17 років) з масою тіла >40 кг; лікування розпочинати у перший або другий день появи симптомів грипу; рекомендована доза для профілактики грипу після контакту з хворим на грип - по 75 мг 1 р/добу p/os протягом 10 днів дорослим та підліткам (13-17 років) з масою тіла >40 кг, прийом розпочинати не пізніше ніж у перші 2 дні після контакту; рекомендована доза для профілактики під час сезонної епідемії грипу - по 75 мг 1 р/добу 6 тижнів; діти від 1 до 12 років: лікування рекомендованою дозою залежно від маси тіла протягом 5 днів: 10-15 кг -30 мг 2 р/добу,>15 кг до 23 кг- 45 мг 2 р/добу, >23 кг до 40 кг - 60 мг 2 р/добу, >40 кг - 75 мг 2 р/добу; рекомендована доза для профілактики після контакту з хворим на грип залежно від маси тіла протягом 10 днів: 10-15 кг - 30 мг 1 р/добу, >15 кг до 23 кг- 45 мг 1 р/добу, >23 кг до 40 кг-60 мг 1 р/добу, >40 кг-75 мг 1 р/добу; лікування дітей віком 0 - 12 місяців - 3 мг/кг 2 р/добу; профілактика грипу у дітей віком до 12 місяців під час пандемії грипу становить половину добової дози для лікування.
підвищена чутливість до озельтамівіру фосфату або до будь-якого компонента препарату.
бронхіт, простий герпес, інфекції ВДШ, назофарингіт, синусит; тромбоцитопенія;р-ція гіперчутливості; анафілактичні та анафілактоїдні р-ції;ажитація, патологічна поведінка, тривожність, сплутаність свідомості, марення, делірій, галюцинації, нічні кошмари, самотравмування;головний біль; безсоння; порушення свідомості, судоми;порушення зору;серцеві аритмії;кашель, ринорея, біль у горлі; нудота; блювання, біль у животі (в тому числі у верхніх відділах), диспепсія; підвищення рівня печінкових ферментів; блискавичний гепатит,ПН, гепатит; дерматит, висипання, екзема, кропив’янка; ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; запаморочення (включаючи вертиго), слабкість, біль, гіпертермія, біль у кінцівках; середній отит; головний біль; кашель, закладеність носа; ринорея; кон’юнктивіт (включаючи почервоніння очей, виділення з очей та біль); біль у вухах; порушення з боку барабанної перетинки; дерматит (включаючи алергічний та атопічний дерматит).