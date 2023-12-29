пептидні препарати, отримані з церебральних тканин свиней і великої рогатої худоби, позитивно впливають на вищу нервову діяльність. Підсилюють продукцію енергії та синтез білка в нейронах, активують процеси збудження і міжнейронної взаємодії. Сприяють відновленню структури мієлінових оболонок, нормалізують тонус церебральних судин та кровотік у головному мозку. Зазначені властивості підтримують процеси відновлення функцій ЦНС, зумовлюють ноотропний ефект, нормалізацію пам’яті та емоційного фону, збільшують адаптаційний потенціал, покращуючи результати реабілітації пацієнтів із захворюваннями неврологічного профілю.