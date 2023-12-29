НЕЙРОПЕПТИДИ* (NEUROPEPTIDES*) Діюча речовина
пептидні препарати, отримані з церебральних тканин свиней і великої рогатої худоби, позитивно впливають на вищу нервову діяльність. Підсилюють продукцію енергії та синтез білка в нейронах, активують процеси збудження і міжнейронної взаємодії. Сприяють відновленню структури мієлінових оболонок, нормалізують тонус церебральних судин та кровотік у головному мозку. Зазначені властивості підтримують процеси відновлення функцій ЦНС, зумовлюють ноотропний ефект, нормалізацію пам’яті та емоційного фону, збільшують адаптаційний потенціал, покращуючи результати реабілітації пацієнтів із захворюваннями неврологічного профілю.
церебральна патологія органічного посттравматичного, обмінного чи нейродегенеративного походження. Нейропептиди, отримані з мозку великої рогатої худоби, також застосовують при ураженні сітківки, зорового нерва, глаукомі, вираженій міопії.
для парентерального введення повторними курсами.
індивідуальна гіперчутливість до компонентів лікарського засобу; епілепсія; ниркова недостатність тяжкого ступеня; вагітність та годування грудьми.
можливий розвиток реакцій підвищеної чутливості, анафілактичного шоку, набряку Квінке.
Також можуть виникнути лихоманка; анорексія, нервове збудження, депресивний стан, апатія, знесилення; вертиго, тремтіння, цефалгія, сонливість у дневний час; генералізовані тоніко-клонічні напади, конвульсії; АГ, зниження АТ, пальпітація, підвищення ЧСС, порушення серцевого ритму, кардіалгія; підвищена вентиляція легень, диспное, торакалгія; диспепсичні прояви, діарея, запор, нудота, блювання; відчуття жару, гіпергідроз, свербіж, екзантема, кропив’янка, гіперемія шкіри; дорсалгія, цервікалгія, біль у кінцівках; генералізована стомлюваність, ГРВІ-подібна симптоматика; гіперемія та відчуття печіння або запальні реакції у місці ін’єкції.
сумісне застосування з антидепресантними засобами, інгібіторами МАО може підсилити іхні ефекти.
не встановлено.