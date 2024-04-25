НАПРОКСЕН (NAPROXENUM) Діюча речовина
протизапальний, знеболювальний, жарознижувальний, антиагрегантний засіб з групи НПЗЗ; знижує активність циклооксигенази, у результаті чого порушується синтез простагландинів та їх рівні зменшуються у різних рідинах та тканинах організму.
зубний біль, головний біль, мігрень; менструальний біль; біль у м’язах, суглобах та хребті; запобігання мігрені та для її полегшення; біль після хірургічного втручання (у травматології, ортопедії, гінекології, хірургія у стоматології); біль після ушкоджень (розтягнення зв’язок, забиття, перенавантаження); ревматичні захворювання (РА, остеоартрит, анкілозуючий спондилоартрит та подагра).
внутрішньо р/оs; лікування розпочинати з найнижчої рекомендованої дози; звичайна щоденна доза для зменшення болю 550-1100 мг; початкова доза 550 мг; у разі необхідності збільшити до 1100 мг/добу; у наступні дні звичайна доза 275 мг 3-4 р/добу кожні 6-8 год.; пацієнтам, які добре переносять менші дози та не мають в анамнезі ШК захворювань, щоденну дозу збільшити до 1375 мг у випадку надзвичайно сильного болю (мігрень, захворювання опорно-рухового апарату, дисменорея, г. напад подагри); при перших ознаках мігрені - 825 мг, у разі необхідності, через 30 хв - додаткову дозу 275-550 мг, МДД - 1375 мг; при менструації початкова доза становить 550 мг, з наступним прийомом 275 мг у разі необхідності, денна доза не вище 1375 мг; у випадку г. нападу подагри початкова доза - 825 мг, далі по 275 мг кожні 8 год. до припинення нападів та допоки денна доза не перевищуватиме 1375 мг; початкова доза при ревматичних захворюваннях (РА, остеоартрит, анкілозуючий спондилоартрит) - 550-1100 мг та розподілена на прийоми вранці та ввечері; для пацієнтів із сильним болем уночі або зі скованістю рухів вранці, для пацієнтів, які змінюють прийом високих доз інших НПЗЗ на напроксен, та для пацієнтів з артрозом: початкова щоденна доза - 825-1375 мг, лікування продовжувати щоденними дозами 550-1100 мг, розподілених на два прийоми; дози вранці і ввечері не повинні бути однаковими; їх відкоригувати відповідно до симптомів, що переважають.
підвищена чутливість до напроксену або до будь-якої допоміжної речовини; підвищена чутливість до саліцилатів та до інших НПЗЗ, що проявляється у вигляді БА, кропив’янки, ринітів та назальних поліпів; г. період чи рецидив виразки шлунка чи ДПК, крововиливи у ШКТ; тяжкі порушення ф-ції печінки та нирок (КлКр <30 мл/хв); СН; вагітність та годування груддю; вік до 16 років.
еозинофілія, гранулоцитопенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, апластична чи гемолітична анемія; р-ція гіперчутливості, анафілактичні р-ції; головний біль, вертиго, запаморочення, сонливість, депресія, порушення сну, нездатність зосередитись, безсоння, слабкість, асептичний менінгіт, когнітивні розлади; судоми, аномальні сновидіння; шум у вухах, порушення чи погіршення слуху; порушення зору, помутніння рогівки, папіліт, ретробульбарний неврит, набряк сосочка зорового нерва; набряк, відчуття серцебиття, застійна СН; васкуліт; диспное, еозинофільна пневмонія, агранулоцитоз, БА, набряк легень; гіперглікемія, гіпоглікемія; запор, біль у животі, нудота, диспепсія, діарея, стоматит, виразковий стоматит, утворення ШК виразок чи кровотечі та/або перфорація, блювання, блювання з кров’ю, мелена, езофагіт, панкреатит, коліт; підвищений рівень ферментів печінки, жовтяниця, гепатит; свербіж, висипання на шкірі, синці, пурпура, алопеція, фоточутливі дерматити, вузликова еритема, червоний плескатий лишай, пустули, СЧВ, епідермальний некроліз, поліморфна еритема, р-ції світлочутливості, схожі на хр. гематопорфірію та бульозний епідермоліз, с-м Стівенс-Джонсона, кропив’янка; біль у м’язах, м’язова слабкість; гломерулонефрит, гематурія, інтерстиціальний нефрит, нефротичний с-м, порушення ф-ції нирок,НН, некроз ниркових сосочків; безпліддя у жінок; спрага, пітливість, порушення менструацій, гіпертермія (озноб і гарячка), ангіоневротичний набряк; гіперкаліємія, підвищення рівня креатиніну; ризик випадків артеріального тромбозу (ІМ або інсульт).