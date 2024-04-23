для р/os застосування; лікування має на меті відновлення моторики товстого кишечнику за умови дотримання відповідної культури харчування (дієти); дорослим і дітям від 8 років - по 1-2 пакетики (10-20 г) на добу, бажано вранці, в один прийом під час їди, попередньо розчинивши у склянці води; щоденна доза визначається відповідно до клінічного ефекту і може становити від 1 пакетика через день (особливо для дітей) до 2 пакетиків на день; тривалість лікування для дітей не має перевищувати 3 місяців.