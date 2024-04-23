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Активні речовини — “М”МАКРОГОЛ (MACROGOLUM)

МАКРОГОЛ (MACROGOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 9 препаратів
Форлакс порошок д/приготування розчину для перорального застосування, 10 г, пакетик, № 20; Майолі
Форлакс Порошок д/приготування розчину для перорального застосування, 10 г, пакетик, № 20 Майолі
В 1019 аптеках
від 219,45 грн
Ціни в аптеках
Легколакс® порошок для орального розчину, 4 г, пакет-саше, в пачці, в пачці, № 10; Корпорація Артеріум
Легколакс® Порошок для орального розчину, 4 г, пакет-саше, в пачці, в пачці, № 10 Корпорація Артеріум
В 882 аптеках
від 99,10 грн
Ціни в аптеках
Легколакс® порошок для орального розчину, 300 г, банка з поліетилену, з мірною ложкою, мірн. ложка, № 1; Корпорація Артеріум
Легколакс® Порошок для орального розчину, 300 г, банка з поліетилену, з мірною ложкою, мірн. ложка, № 1 Корпорація Артеріум
В 516 аптеках
від 287,83 грн
Ціни в аптеках
Форлакс порошок д/приготування розчину для перорального застосування, 4 г, пакет, № 20; Майолі
Форлакс Порошок д/приготування розчину для перорального застосування, 4 г, пакет, № 20 Майолі
В 437 аптеках
від 142,89 грн
Ціни в аптеках
Діагнол® порошок для орального розчину, 64 г, пакет, 73.69 г, № 4; Фармак
Діагнол® Порошок для орального розчину, 64 г, пакет, 73.69 г, № 4 Фармак
В 275 аптеках
від 285,40 грн
Ціни в аптеках
Легколакс® порошок для орального розчину, 10 г, пакет-саше, в пачці, в пачці, № 10; Корпорація Артеріум
Легколакс® Порошок для орального розчину, 10 г, пакет-саше, в пачці, в пачці, № 10 Корпорація Артеріум
В 1 аптеці інших міст
від 151,49 грн
Ціни в інших містах
Касенлакс порошок для орального розчину, 10 г, пакетик, № 20; Касен Рекордаті
Касенлакс Порошок для орального розчину, 10 г, пакетик, № 20 Касен Рекордаті
Немає в наявності
Легколакс® порошок для орального розчину, 10 г, пакет-саше, в пачці, в пачці, № 4; Корпорація Артеріум
Легколакс® Порошок для орального розчину, 10 г, пакет-саше, в пачці, в пачці, № 4 Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Легколакс® порошок для орального розчину, 150 г, банка з поліетилену, з мірною ложкою, мірн. ложка, № 1; Корпорація Артеріум
Легколакс® Порошок для орального розчину, 150 г, банка з поліетилену, з мірною ложкою, мірн. ложка, № 1 Корпорація Артеріум
Немає в наявності

за рахунок утворення водневих зв’язків з молекулами води макрогол утримує її в кишечнику, що збільшує вміст рідини у порожнині кишечнику, що поліпшує процес випорожнення.

симптоматичне лікування запорів.

для р/os застосування; лікування має на меті відновлення моторики товстого кишечнику за умови дотримання відповідної культури харчування (дієти); дорослим і дітям від 8 років - по 1-2 пакетики (10-20 г) на добу, бажано вранці, в один прийом під час їди, попередньо розчинивши у склянці води; щоденна доза визначається відповідно до клінічного ефекту і може становити від 1 пакетика через день (особливо для дітей) до 2 пакетиків на день; тривалість лікування для дітей не має перевищувати 3 місяців.

гіперчутливість до макроголу або до інших компонентів препарату; тяжкі запальні захворювання товстої кишки (такі як виразковий коліт, хвороба Крона) або токсичний мегаколон; кишкова непрохідність або підозра на кишкову непрохідність, або симптоматичні стенози; перфорація ШКТ або її загроза; біль у животі невизначеного походження.

біль у животі, здуття живота, діарея (може викликати болісні відчуття в періанальній ділянці), нудота; блювання, г. позиви на випорожнення, мимовільне випорожнення кишечнику; порушення водно-електролітного балансу (гіпонатріємія, гіпокаліємія) та/або зневоднення, особливо у пацієнтів літнього віку; гіперчутливість (анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, кропив’янка, висип, свербіж, еритема); діти: біль у животі, діарея (може викликати болісні відчуття в періанальній ділянці); блювання, здуття живота, нудота; гіперчутливість (анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, кропив’янка, висип, свербіж).