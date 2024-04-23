МАКРОГОЛ (MACROGOLUM) Діюча речовина
за рахунок утворення водневих зв’язків з молекулами води макрогол утримує її в кишечнику, що збільшує вміст рідини у порожнині кишечнику, що поліпшує процес випорожнення.
симптоматичне лікування запорів.
для р/os застосування; лікування має на меті відновлення моторики товстого кишечнику за умови дотримання відповідної культури харчування (дієти); дорослим і дітям від 8 років - по 1-2 пакетики (10-20 г) на добу, бажано вранці, в один прийом під час їди, попередньо розчинивши у склянці води; щоденна доза визначається відповідно до клінічного ефекту і може становити від 1 пакетика через день (особливо для дітей) до 2 пакетиків на день; тривалість лікування для дітей не має перевищувати 3 місяців.
гіперчутливість до макроголу або до інших компонентів препарату; тяжкі запальні захворювання товстої кишки (такі як виразковий коліт, хвороба Крона) або токсичний мегаколон; кишкова непрохідність або підозра на кишкову непрохідність, або симптоматичні стенози; перфорація ШКТ або її загроза; біль у животі невизначеного походження.
біль у животі, здуття живота, діарея (може викликати болісні відчуття в періанальній ділянці), нудота; блювання, г. позиви на випорожнення, мимовільне випорожнення кишечнику; порушення водно-електролітного балансу (гіпонатріємія, гіпокаліємія) та/або зневоднення, особливо у пацієнтів літнього віку; гіперчутливість (анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, кропив’янка, висип, свербіж, еритема); діти: біль у животі, діарея (може викликати болісні відчуття в періанальній ділянці); блювання, здуття живота, нудота; гіперчутливість (анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, кропив’янка, висип, свербіж).