чинить судинорозширювальну дію, яка є більш вираженою у венозних ємнісних судинах (зниження переднавантаження), ніж у судинах артеріального опору; це призводить до зменшення тиску наповнення правого шлуночка серця; це може призвести до зниження споживання кисню міокардом; у високих дозах молсидомін спричиняє дилатацію судинної стінки також в артеріальній системі; на молекулярному рівні молсидомін діє шляхом безпосереднього вивільнення оксиду азоту (NO) зі свого активного печінкового метаболіту SIN-1 і, таким чином, імітує ефект фізіологічного ендотеліального релаксуючого фактора (EDRF), який як розслабляє гладкі м’язи судин, так і інгібує функцію тромбоцитів; як фармакологічний донор NO молсидомін протидіє патологічному дефіциту NO у склеротичних коронарних судинах, розширює епікардіальні коронарні судини і покращує постачання кисню до міокарда; SIN-1 викликає оборотне інгібування основних функцій тромбоцитів (адгезія, секреція, агрегація) шляхом безпосереднього вивільнення NO; завдяки спонтанному, ферментнезалежному вивільненню NO з SIN-1 фармакологічна резистентність під час лікування молсидоміном не розвивається.