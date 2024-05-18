Бактробан™ мазь 2 % туба 15 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (124741) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 11-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 17-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Магдалинівка, вул. Незалежності, 2-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхівцеве, вул. Центральна, 63-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Вокзальна, 15-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 5-Б