Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИАНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇАНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯІнші антибіотики для місцевого застосуванняМупіроцинБактробан™Ціни в аптеках

Бактробан™ мазь 2 % туба 15 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (124741) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
277,50
Економія: -50,50 грн
227,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (1)
256,44 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Всього: упаковка (1)
275,08
Економія: -50,51 грн
224,57 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (2)
259,98
Економія: -9,08 грн
250,90 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
265,36
Економія: -13,36 грн
252,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (4)
262,60
Економія: -35,60 грн
227,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 11-А
Всього: упаковка (1)
264,08 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Всього: упаковка (1)
262,60
Економія: -35,60 грн
227,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (1)
262,60
Економія: -35,60 грн
227,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 17-А
Всього: упаковка (1)
283,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Магдалинівка, вул. Незалежності, 2-Б
Всього: упаковка (2)
265,22 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхівцеве, вул. Центральна, 63-А
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
254,44
Економія: -8,44 грн
246,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
262,63
Економія: -38,06 грн
224,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Вокзальна, 15-А
Всього: упаковка (1)
259,27 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
Всього: упаковка (1)
275,08
Економія: -50,51 грн
224,57 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
233,13 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 5-Б
Всього: упаковка (1)
263,99
Економія: -39,42 грн
224,57 грн