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Активні речовини — “М”МОКСОНІДИН (MOXONIDINUM)

МОКСОНІДИН (MOXONIDINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 22 препарати
Фізіотенс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 14; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Фізіотенс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 14 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 964 аптеках
від 201,48 грн
Ціни в аптеках
Фізіотенс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 28; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Фізіотенс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 28 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 934 аптеках
від 304,60 грн
Ціни в аптеках
Фізіотенс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 28; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Фізіотенс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 28 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 872 аптеках
від 452,75 грн
Ціни в аптеках
Фізіотенс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 14; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Фізіотенс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 14 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 808 аптеках
від 305,30 грн
Ціни в аптеках
Моксонідин-Фармак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 30; Фармак
Моксонідин-Фармак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 30 Фармак
В 767 аптеках
від 362,40 грн
Ціни в аптеках
Моксогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 739 аптеках
від 457,15 грн
Ціни в аптеках
Моксонідин-Фармак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 30; Фармак
Моксонідин-Фармак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 30 Фармак
В 644 аптеках
від 257,40 грн
Ціни в аптеках
Моксопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 30; Борщагівський ХФЗ
Моксопрес Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 463 аптеках
від 136,30 грн
Ціни в аптеках
Моксопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 30; Борщагівський ХФЗ
Моксопрес Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 439 аптеках
від 192,90 грн
Ціни в аптеках
Моксогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 359 аптеках
від 319,08 грн
Ціни в аптеках
Моксонідин-Фармак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, блістер, № 30; Фармак
Моксонідин-Фармак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, блістер, № 30 Фармак
В 286 аптеках
від 312,00 грн
Ціни в аптеках
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 20; Артеріум Лтд
Моксотенс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 20 Артеріум Лтд
В 280 аптеках
від 138,30 грн
Ціни в аптеках
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 20; Артеріум Лтд
Моксотенс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 20 Артеріум Лтд
В 256 аптеках
від 202,90 грн
Ціни в аптеках
Моксогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 191 аптеці
від 381,15 грн
Ціни в аптеках
Моксогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, № 50; Вьорваг Фарма
Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, № 50 Вьорваг Фарма
Немає в наявності
Моксогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, № 50; Вьорваг Фарма
Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, № 50 Вьорваг Фарма
Немає в наявності
Моксогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, № 50; Вьорваг Фарма
Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, № 50 Вьорваг Фарма
Немає в наявності
Фізіотенс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 98; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Фізіотенс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 98 Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
Фізіотенс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, блістер, № 14; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Фізіотенс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, блістер, № 14 Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
Фізіотенс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, блістер, № 28; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Фізіотенс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, блістер, № 28 Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
Фізіотенс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, блістер, № 98; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Фізіотенс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, блістер, № 98 Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
Фізіотенс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 98; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Фізіотенс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 98 Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності

є ефективним антигіпертензивним агентом; наявні експериментальні дані свідчать про те, що ЦНС є місцем антигіпертензивної дії моксонідину; є селективним агоністом імідазолінових рецепторів; ці імідазолін-чутливі рецептори сконцентровані у ростральному відділі вентролатеральної частини довгастого мозку - ділянці, яка вважається центром регуляції периферичної симпатичної нервової системи; стимуляція імідазолінових рецепторів сприяє зниженню активності симпатичної нервової системи і знижує АТ; моксонідин відрізняється від інших симпатолітичних антигіпертензивних засобів відносно низькою спорідненістю з відомими α2-адренорецепторами порівняно з імідазоліновими рецепторами; завдяки цьому седативний ефект і сухість у роті при застосуванні моксонідину виникають рідко.

АГ.

для дорослих звичайна початкова доза - 0,2 мг 1 р/добу, а МДД - 0,6 мг, у два прийоми; максимальна разова доза - 0,4 мг; дозу підбирати індивідуально; для пацієнтів з помірною або тяжкою нирковою недостатністю початкова доза становить 0,2 мг/добу, при необхідності та у разі доброї переносимості препарату дозу можна підвищити до 0,4 мг/добу для пацієнтів з помірною нирковою недостатністю і до 0,3 мг/добу для пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю; для хворих, які знаходяться на ГД, початкова доза становить 0,2 мг/добу, при необхідності та у разі доброї переносимості препарату дозу можна підвищити до 0,4 мг/добу.

гіперчутливість до препарату; СССВ; брадикардія в спокої нижче 50 уд./хв; AV-блокада ІІ та ІІІ ступеня; СН.

головний біль, запаморочення/вертиго, сонливість; непритомність; брадикардія, гіпотензія; дзвін у вухах; сухість у роті; діарея, нудота/блювання/диспепсія; висипання, свербіж; ангіоневротичний набряк; біль у спині; біль у шиї; безсоння; знервованість; астенія; набряк.