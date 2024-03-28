ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ (LEVETIRACETAMUM) Діюча речовина
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 ЮСБ Фарма Сектор
від 1035,95 грн
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 60 ЮСБ Фарма Сектор
від 455,92 грн
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 ЮСБ Фарма Сектор
від 993,73 грн
Кеппра® Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1 ЮСБ Фарма Сектор
від 1032,02 грн
від 421,10 грн
від 184,80 грн
від 731,20 грн
від 936,89 грн
від 612,86 грн
Крампаліка Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
від 529,43 грн
Крампаліка Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
від 341,28 грн