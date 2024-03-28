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Активні речовини — “Л”ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ (LEVETIRACETAMUM)

ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ (LEVETIRACETAMUM) Діюча речовина

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Знайдено: 20 препаратів
Левіцитам 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60; Асіно Україна
Левіцитам 500 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 Асіно Україна
В 795 аптеках
від 1087,75 грн
Ціни в аптеках
Кеппра® таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 60; ЮСБ Фарма Сектор
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 ЮСБ Фарма Сектор
В 617 аптеках
від 1035,95 грн
Ціни в аптеках
Левіцитам 250 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 60; Асіно Україна
Левіцитам 250 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 60 Асіно Україна
В 514 аптеках
від 551,09 грн
Ціни в аптеках
Кеппра® таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 60; ЮСБ Фарма Сектор
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 60 ЮСБ Фарма Сектор
В 492 аптеках
від 455,92 грн
Ціни в аптеках
Кеппра® таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30; ЮСБ Фарма Сектор
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 ЮСБ Фарма Сектор
В 347 аптеках
від 993,73 грн
Ціни в аптеках
Левіцитам 250 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 30; Асіно Україна
Левіцитам 250 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 30 Асіно Україна
В 265 аптеках
від 267,26 грн
Ціни в аптеках
Кеппра® розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1; ЮСБ Фарма Сектор
Кеппра® Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1 ЮСБ Фарма Сектор
В 263 аптеках
від 1032,02 грн
Ціни в аптеках
Левіцитам 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Асіно Україна
Левіцитам 500 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Асіно Україна
В 195 аптеках
від 570,64 грн
Ціни в аптеках
Логуфен® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60; Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Логуфен® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
В 191 аптеці
від 914,08 грн
Ціни в аптеках
Логуфен® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 60; Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Логуфен® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 60 Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
В 150 аптеках
від 412,26 грн
Ціни в аптеках
Левіцитам розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1; Асіно Україна
Левіцитам Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1 Асіно Україна
В 97 аптеках
від 823,22 грн
Ціни в аптеках
Десейз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Дарниця ФФ
Десейз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Дарниця ФФ
В 58 аптеках
від 421,10 грн
Ціни в аптеках
Десейз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 30; Дарниця ФФ
Десейз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 30 Дарниця ФФ
В 57 аптеках
від 184,80 грн
Ціни в аптеках
Десейз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30; Дарниця ФФ
Десейз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Дарниця ФФ
В 47 аптеках
від 731,20 грн
Ціни в аптеках
Логуфен® розчин оральний, 100 мг/мл, флакон зі шприц-дозатором, 200 мл, № 1; Кусум Фарм
Логуфен® Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон зі шприц-дозатором, 200 мл, № 1 Кусум Фарм
В 38 аптеках
від 364,97 грн
Ціни в аптеках
Левеніум таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 50; САН
Левеніум Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 50 САН
В 18 аптеках
від 936,89 грн
Ціни в аптеках
Левеніум таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 50; САН
Левеніум Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 50 САН
В 14 аптеках
від 612,86 грн
Ціни в аптеках
Крампаліка таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Містрал Кепітал Менеджмент
Крампаліка Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
В 7 аптеках
від 529,43 грн
Ціни в аптеках
Крампаліка таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 30; Містрал Кепітал Менеджмент
Крампаліка Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
В 2 аптеках
від 341,28 грн
Ціни в аптеках
Левеніум таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 50; САН
Левеніум Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 50 САН
Немає в наявності