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Активні речовини — “Л”ЛІЗИНОПРИЛ (LISINOPRILUM)

ЛІЗИНОПРИЛ (LISINOPRILUM) Діюча речовина

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Знайдено: 39 препаратів
Лізиноприл-Тева таблетки, 10 мг, блістер, № 60; Тева Україна
Лізиноприл-Тева Таблетки, 10 мг, блістер, № 60 Тева Україна
В 1024 аптеках
від 211,49 грн
Ціни в аптеках
Ліприл таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Борщагівський ХФЗ
Ліприл Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 1007 аптеках
від 44,60 грн
Ціни в аптеках
Ліприл таблетки, 20 мг, блістер, № 30; Борщагівський ХФЗ
Ліприл Таблетки, 20 мг, блістер, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 932 аптеках
від 56,58 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл-Тева таблетки, 20 мг, блістер, № 60; Тева Україна
Лізиноприл-Тева Таблетки, 20 мг, блістер, № 60 Тева Україна
В 792 аптеках
від 388,40 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 60; Тева Україна
Лізиноприл-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 60 Тева Україна
В 743 аптеках
від 131,90 грн
Ціни в аптеках
Ліприл таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Борщагівський ХФЗ
Ліприл Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 659 аптеках
від 19,02 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл-Астрафарм таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Лізиноприл-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 642 аптеках
від 57,71 грн
Ціни в аптеках
Диротон® таблетки, 10 мг, блістер, № 28; Гедеон Ріхтер
Диротон® Таблетки, 10 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер
В 555 аптеках
від 211,57 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл-Астрафарм таблетки, 5 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Лізиноприл-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 515 аптеках
від 21,04 грн
Ціни в аптеках
Диротон® таблетки, 20 мг, блістер, № 28; Гедеон Ріхтер
Диротон® Таблетки, 20 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер
В 461 аптеці
від 253,88 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Лізиноприл-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 439 аптеках
від 59,00 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл-Астрафарм таблетки, 10 мг, блістер, № 60; Астрафарм
Лізиноприл-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блістер, № 60 Астрафарм
В 389 аптеках
від 114,06 грн
Ціни в аптеках
Диротон® таблетки, 5 мг, блістер, № 28; Гедеон Ріхтер
Диротон® Таблетки, 5 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер
В 355 аптеках
від 128,62 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл-Тева таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Лізиноприл-Тева Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 330 аптеках
від 70,00 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл-Астрафарм таблетки, 20 мг, блістер, № 60; Астрафарм
Лізиноприл-Астрафарм Таблетки, 20 мг, блістер, № 60 Астрафарм
В 309 аптеках
від 155,60 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл-Астрафарм таблетки, 20 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Лізиноприл-Астрафарм Таблетки, 20 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 283 аптеках
від 53,73 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл-Тева таблетки, 20 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Лізиноприл-Тева Таблетки, 20 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 279 аптеках
від 183,00 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл-Астрафарм таблетки, 10 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Лізиноприл-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 260 аптеках
від 31,98 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл-Астрафарм таблетки, 20 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Лізиноприл-Астрафарм Таблетки, 20 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 222 аптеках
від 69,94 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл таблетки, 10 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20; Астрафарм
Лізиноприл Таблетки, 10 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 Астрафарм
В 64 аптеках
від 27,00 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл таблетки, 20 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20; Астрафарм
Лізиноприл Таблетки, 20 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 Астрафарм
В 64 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл-Астрафарм таблетки, 5 мг, блістер, № 60; Астрафарм
Лізиноприл-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блістер, № 60 Астрафарм
В 38 аптеках
від 44,89 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл-Астрафарм таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Лізиноприл-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 26 аптеках
від 23,41 грн
Ціни в аптеках
Лоприл Босналек® таблетки, 10 мг, блістер, № 20; Босналек
Лоприл Босналек® Таблетки, 10 мг, блістер, № 20 Босналек
В 8 аптеках
від 64,50 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Лізиноприл Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 2 аптеках
від 57,57 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл таблетки, 10 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 20; Астрафарм
Лізиноприл Таблетки, 10 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 20 Астрафарм
В 1 аптеці
від 44,00 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл таблетки, 20 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 20; Астрафарм
Лізиноприл Таблетки, 20 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 20 Астрафарм
В 1 аптеці
від 62,50 грн
Ціни в аптеках
Лізиноприл таблетки, 5 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 20; Астрафарм
Лізиноприл Таблетки, 5 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 20 Астрафарм
В 1 аптеці
від 34,00 грн
Ціни в аптеках
Лоприл Босналек® таблетки, 5 мг, блістер, № 20; Босналек
Лоприл Босналек® Таблетки, 5 мг, блістер, № 20 Босналек
Немає в наявності
Лоприл Босналек® таблетки, 20 мг, блістер, № 20; Босналек
Лоприл Босналек® Таблетки, 20 мг, блістер, № 20 Босналек
Немає в наявності
Лінотор® таблетки, 5 мг, блістер, № 28; Мегаком
Лінотор® Таблетки, 5 мг, блістер, № 28 Мегаком
Немає в наявності
Лінотор® таблетки, 10 мг, блістер, № 28; Фарма Інтернешенал
Лінотор® Таблетки, 10 мг, блістер, № 28 Фарма Інтернешенал
Немає в наявності
Лінотор® таблетки, 20 мг, блістер, № 28; Фарма Інтернешенал
Лінотор® Таблетки, 20 мг, блістер, № 28 Фарма Інтернешенал
Немає в наявності
Скоприл® таблетки, 10 мг, № 30; Алкалоїд
Скоприл® Таблетки, 10 мг, № 30 Алкалоїд
Немає в наявності
Скоприл® таблетки, 20 мг, № 30; Алкалоїд
Скоприл® Таблетки, 20 мг, № 30 Алкалоїд
Немає в наявності
Диротон® таблетки, 5 мг, блістер, № 56; Гедеон Ріхтер
Диротон® Таблетки, 5 мг, блістер, № 56 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Диротон® таблетки, 10 мг, блістер, № 56; Гедеон Ріхтер
Диротон® Таблетки, 10 мг, блістер, № 56 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Диротон® таблетки, 20 мг, блістер, № 56; Гедеон Ріхтер
Диротон® Таблетки, 20 мг, блістер, № 56 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Лізиноприл-Тева таблетки, 10 мг, блістер, № 50; Teva
Лізиноприл-Тева Таблетки, 10 мг, блістер, № 50 Teva
Немає в наявності

знижує рівень ангіотензину-ІІ і альдостерону в плазмі, одночасно підвищуючи концентрацію вазодилататора брадикініну; спричиняє зниження периферичного судинного опору й АТ, хвилинний об’єм серця може збільшитися при незмінній ЧСС, також може посилитися нирковий кровообіг; АТ починає знижуватися через год після прийому препарату внутрішньо, максимальний гіпотензивний ефект досягається через 6 год; тривалість дії лізиноприлу (близько 24 год) залежить від дози; при тривалому лікуванні ефективність препарату не знижується; при різкому припиненні лікування великих перепадів АТ (с-м відміни) не виникає; хоча первинна дія лізиноприлу пов’язана із системою ренін-ангіотензин-альдостерону, препарат ефективний і в разі АГ, яка протікає з низьким вмістом реніну; крім безпосереднього зниження АТ, лізиноприл зменшує альбумінурію за рахунок змін гістології й гемодинаміки гломерулярного апарату нирок.

есенціальна гіпертензія; СН (симптоматичне лікування); г. ІМ (короткотривале лікування (6 тижнів) гемодинамічно стабільних пацієнтів не пізніше ніж через 24 год після г. ІМ)); лікування початкової нефропатії у пацієнтів, хворих на ЦД ІІ типу з АГ.

есенціальна АГ: можна застосовувати як монотерапію, а також у комбінації з іншими антигіпертензивними засобами, початкова доза - 10 мг/добу, підтримувальна доза - 20 мг/добу; у пацієнтів із реноваскулярною гіпертензією починати під медичним контролем з дози 2,5-5 мг/добу; МДД - 80 мг; при збільшенні дози враховувати, що для повного прояву гіпотензивного ефекту потрібно 2-4 тижні; СН - початкова доза 2,5 мг; терапевтичну дозу призначають, залежно від індивідуальної р-ції пацієнта на терапію; збільшення дози не раніше ніж через 2 тижні; збільшувати дозу не більше як на 10 мг з інтервалом не менше 2 тижнів до МДД 35 мг/добу, рекомендовано призначати як додаткову терапію до лікування діуретиками та, за наявності показань, з дигіталісом або β-блокаторами; г. ІМ при стабільному гемодинамічному стані призначати додатково до нітратів та звичайного стандартного лікування ІМ; лікування починати протягом 24 год після появи симптомів ІМ; починати протягом 24 год після виникнення симптомів г. ІМ за умови, якщо систолічний тиск не нижче 100 мм рт. ст., початкова доза 5 мг, наступна через 24 год - 5 мг, через 48 год та в подальшому - 10 мг/добу, пацієнтам із систолічним тиском 120 мм рт. ст. або нижче перші 3 дні після інфаркту призначають 2,5 мг/добу; для хворих на ЦД ІІ типу з АГ добова доза 10 мг 1 р/добу, її можна збільшити до 20 мг 1 р/добу для досягнення стійкого АТ нижче 90 мм рт. ст.

гіперчутливість до діючої або допоміжних речовин препарату; ангіоневротичний набряк в анамнезі, пов’язаний з попереднім лікуванням іншими інгібіторами АПФ; спадковий або ідіопатичний ангіоневротичний набряк; стеноз аорти або мітрального клапана або гіпертрофічна кардіоміопатія з порушенням гемодинаміки; первинний гіперальдостеронізм; стеноз ниркової артерії (білатеральний або однобічний); кардіогенний шок; стан із нестабільною гемодинамікою після г. ІМ; вагітні або жінки, які планують завагітніти; застосування пацієнтам, які знаходяться на ГД з використанням високопроточних мембран (наприклад AN 69); рівень креатиніну в сироватці крові >220 мкмоль/л.

пригнічення діяльності кісткового мозку, анемія, тромбоцитопенія, лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз, гемолітична анемія, лімфаденопатія; аутоімунне захворювання, ангіоедема; с-м неадекватної секреції антидіуретичного гормону; гіпоглікемія; запаморочення, головний біль, парестезія, вертиго, розлад смаку, непритомність; зміна настрою, порушення сну, сплутаність свідомості, депресія; прискорене серцебиття, тахікардія, ІМ можливий як ускладнення надмірної гіпотензії, у пацієнтів з високим ризиком; ортостатичні явища (включаючи артеріальну гіпотензію), порушення мозкового кровообігу можливе як ускладнення надмірної гіпотензії, у пацієнтів з високим ризиком, феномен Рейно; кашель, запалення слизової оболонки носа, бронхоспазм, синусит, алергічний альвеоліт, еозинофільна пневмонія; блювання, діарея, нудота, болі в ділянці живота, диспепсія, сухість у роті, панкреатит, інтестинальний ангіоневротичний набряк; гепатоцелюлярна або холестатична жовтяниця, гепатит, печінкова недостатність; висип, свербіж, гіперчутливість/ангіоневротичний набряк (обличчя, кінцівок, губ, язика, голосової щілини та/або гортані), кропив’янка, алопеція, псоріаз, підвищене потовиділення, пухирчатка, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, поліморфна еритема, псевдолімфома шкіри; порушення функції нирок, уремія, г. ниркова недостатність, олігурія/анурія; імпотенція, гінекомастія; біль у грудях, стомлюваність, астенія; збільшення рівня сечовини, креатиніну в сироватці крові, збільшення активності ферментів печінки, гіперкаліємія, підвищення гематокриту, зниження рівня гемоглобіну, збільшення рівня сироваткового білірубіну, гіпонатріємія.