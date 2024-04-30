ІРИНОТЕКАН (IRINOTECAN) Діюча речовина
напівсинтетичний похідний камптотецину; протипухлинний препарат, специфічний інгібітор ДНК-топоізомерази І; під дією карбоксил-естерази у більшості тканин препарат метаболізується до сполуки SN-38, що є більш активною щодо очищеної топоізомерази І та більш цитотоксичною, порівняно з іринотеканом, відносно ряду ліній пухлинних клітин; пригнічення ДНК-топоізомерази І під дією іринотекану чи SN-38 призводить до пошкодження одного ланцюга ДНК, що блокує реплікаційну вилку та призводить до цитотоксичної дії; такий цитотоксичний ефект залежний від часу та специфічний до S-фази клітинного циклу; іринотекан та SN-38 не розпізнаються значною мірою Р-глікопротеїном мультирезистентним білком; ефективний проти пухлин, що експресують Р-глікопротеїн мультирезистентний білок (вінкристин- та доксорубіцинрезистентні лейкемії Р 388); крім протипухлинної активності пригнічує активність ацетилхолінестерази.
поширений колоректальний рак: у комбінації з 5-фторурацилом та фолінієвою к-тою пацієнтам, які не отримували попередньої хіміотерапії для лікування поширеного захворювання; як монотерапія пацієнтам, яким встановлений режим лікування із застосуванням 5-фторурацилу виявився неефективним; у комбінації з цетуксимабом для лікування метастатичного колоректального раку з диким типом гена KRAS, що експресує рецептори до епідермального фактора росту пацієнтам, які раніше не отримували лікування від метастатичного раку або для яких цитотоксичне лікування із застосуванням іринотекану, виявилося неефективним; у комбінації з 5-фторурацилом, фолінієвою к-тою та бевацизумабом як терапія першої лінії пацієнтам із метастатичними карциномами товстої або прямої кишки; у комбінації з капецитабіном (з додаванням бевацизумабу або без нього) як терапія першої лінії пацієнтам із метастатичним колоректальним раком.
для лікування дорослих; пацієнтам, які раніше отримували лікування рекомендована доза - 350 мг/м2 поверхні тіла, в/в інфузія тривалістю 30-90 хв. ч/з кожні 3 тижні; пацієнтам з групи підвищеного ризику розвитку тяжкої нейтропенії можна розглянути щотижневу схему застосування; комбінована терапія (пацієнтам, які раніше не отримували лікування): у комбінації з 5-фторурацилом та фолінієвою к-тою ч/з кожні 2 тижні; рекомендована доза - 180 мг/м2 поверхні тіла, в/в інфузія тривалістю 30-90 хв. з подальшим введенням фолінієвої к-ти або 5-фторурацилу; зазвичай, застосовують таку ж дозу іринотекану, як і під час останніх циклів лікування із застосуванням іринотекану.
хр. запальні захворювання кишечника та/або обструкція його; тяжкі реакції гіперчутливості до іринотекану або до будь-якого з допоміжних компонентів в анамнезі; період годування груддю; рівень білірубіну вище верхньої межи норми >ніж у 3 рази; тяжка недостатність кісткового мозку; стан здоров’я за індексом ВОЗ >2; супутнє лікування звіробоєм.
лейкопенія; тромбоз/емболія, ішемія/ІМ, АГ; фебрильна нейтропенія; діарея, нудота, блювання; у результаті зневоднення - ниркова недостатність, артеріальна гіпотензія, недостатність кровообігу та серцевої діяльності; запор, обструкція кишкового тракту, кишкова непрохідність, ШКК, коліт, тифліт, перфорації кишечника, анорексія, біль у животі, мукозит, панкреатит; периферична тромбоцитопенія з утворенням антитіл до тромбоцитів; тимчасовий г. холінергічний синдром (рання діарея, біль у животі, кон’юнктивіт, риніт, артеріальна гіпотензія, розширення судин, підвищена пітливість, озноб, нездужання, запаморочення, порушення зору, міоз, посилене сльозо- та слиновиділення), астенія, гарячка за відсутності інфекційного захворювання та нейтропенії тяжкого ст.; інтерстиціальна хвороба легень (інфільтрати у легенях, задишка); алопеція зворотного х-ру; гіперчутливість, шкірні реакції, АР, анафілактичні/анафілактоїдні реакції; р-ції в місці інфузії; м’язові скорочення, судоми, парестезія; тимчасове підвищення рівнів трансаміназ, лужної фосфатази, білірубіну, креатиніну в сироватці крові; гіпокаліємія, гіпонатріємія, тимчасові розлади мови.