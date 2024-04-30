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Активні речовини — “І”ІРИНОТЕКАН (IRINOTECAN)

ІРИНОТЕКАН (IRINOTECAN) Діюча речовина

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Знайдено: 17 препаратів
Іринотекан Медак концентрат для приготування інфузійного розчину, 100 мг, флакон, 5 мл, № 1; Медак
Іринотекан Медак Концентрат для приготування інфузійного розчину, 100 мг, флакон, 5 мл, № 1 Медак
В 15 аптеках
від 2025,25 грн
Ціни в аптеках
Іринотекан Амакса концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1; Amaxa LTD
Іринотекан Амакса Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1 Amaxa LTD
В 15 аптеках
від 3142,42 грн
Ціни в аптеках
Іринотекан Амакса концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1; Amaxa LTD
Іринотекан Амакса Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1 Amaxa LTD
В 14 аптеках
від 586,64 грн
Ціни в аптеках
Іринотекан Медак концентрат для приготування інфузійного розчину, 300 мг, флакон, 15 мл, № 1; Медак
Іринотекан Медак Концентрат для приготування інфузійного розчину, 300 мг, флакон, 15 мл, № 1 Медак
В 7 аптеках
від 4415,50 грн
Ціни в аптеках
Іринотекан Амакса концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Amaxa LTD
Іринотекан Амакса Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Amaxa LTD
В 1 аптеці
від 1106,30 грн
Ціни в аптеках
Онівайд® пегильований ліпосомальний концентрат для інфузій, 4,3 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Серв'є
Онівайд® пегильований ліпосомальний Концентрат для інфузій, 4,3 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Серв'є
В 1 аптеці
від 30068,00 грн
Ціни в аптеках
Іринотекан Медак концентрат для приготування інфузійного розчину, 40 мг, флакон, 2 мл, № 1; Медак
Іринотекан Медак Концентрат для приготування інфузійного розчину, 40 мг, флакон, 2 мл, № 1 Медак
Немає в наявності
Іринотекан-Віста концентрат для розчину для інфузій, 100 мг/5 мл, флакон, № 1; Буст Фарма
Іринотекан-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 100 мг/5 мл, флакон, № 1 Буст Фарма
Немає в наявності
Іринотекан-Віста концентрат для розчину для інфузій, 300 мг/15 мл, флакон, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Іринотекан-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 300 мг/15 мл, флакон, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
Немає в наявності
Іринотекан-Віста концентрат для розчину для інфузій, 500 мг/25 мл, флакон, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Іринотекан-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 500 мг/25 мл, флакон, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
Немає в наявності
Іриновіста концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Іриновіста Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Ірнізет концентрат для розчину для інфузій, 300 мг/15 мл, флакон, № 1; Ауробіндо Фарма
Ірнізет Концентрат для розчину для інфузій, 300 мг/15 мл, флакон, № 1 Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 40 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 40 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 80 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 80 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 100 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 100 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 250 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 250 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 400 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 400 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності

напівсинтетичний похідний камптотецину; протипухлинний препарат, специфічний інгібітор ДНК-топоізомерази І; під дією карбоксил-естерази у більшості тканин препарат метаболізується до сполуки SN-38, що є більш активною щодо очищеної топоізомерази І та більш цитотоксичною, порівняно з іринотеканом, відносно ряду ліній пухлинних клітин; пригнічення ДНК-топоізомерази І під дією іринотекану чи SN-38 призводить до пошкодження одного ланцюга ДНК, що блокує реплікаційну вилку та призводить до цитотоксичної дії; такий цитотоксичний ефект залежний від часу та специфічний до S-фази клітинного циклу; іринотекан та SN-38 не розпізнаються значною мірою Р-глікопротеїном мультирезистентним білком; ефективний проти пухлин, що експресують Р-глікопротеїн мультирезистентний білок (вінкристин- та доксорубіцинрезистентні лейкемії Р 388); крім протипухлинної активності пригнічує активність ацетилхолінестерази.

поширений колоректальний рак: у комбінації з 5-фторурацилом та фолінієвою к-тою пацієнтам, які не отримували попередньої хіміотерапії для лікування поширеного захворювання; як монотерапія пацієнтам, яким встановлений режим лікування із застосуванням 5-фторурацилу виявився неефективним; у комбінації з цетуксимабом для лікування метастатичного колоректального раку з диким типом гена KRAS, що експресує рецептори до епідермального фактора росту пацієнтам, які раніше не отримували лікування від метастатичного раку або для яких цитотоксичне лікування із застосуванням іринотекану, виявилося неефективним; у комбінації з 5-фторурацилом, фолінієвою к-тою та бевацизумабом як терапія першої лінії пацієнтам із метастатичними карциномами товстої або прямої кишки; у комбінації з капецитабіном (з додаванням бевацизумабу або без нього) як терапія першої лінії пацієнтам із метастатичним колоректальним раком.

для лікування дорослих; пацієнтам, які раніше отримували лікування рекомендована доза - 350 мг/м2 поверхні тіла, в/в інфузія тривалістю 30-90 хв. ч/з кожні 3 тижні; пацієнтам з групи підвищеного ризику розвитку тяжкої нейтропенії можна розглянути щотижневу схему застосування; комбінована терапія (пацієнтам, які раніше не отримували лікування): у комбінації з 5-фторурацилом та фолінієвою к-тою ч/з кожні 2 тижні; рекомендована доза - 180 мг/м2 поверхні тіла, в/в інфузія тривалістю 30-90 хв. з подальшим введенням фолінієвої к-ти або 5-фторурацилу; зазвичай, застосовують таку ж дозу іринотекану, як і під час останніх циклів лікування із застосуванням іринотекану.

хр. запальні захворювання кишечника та/або обструкція його; тяжкі реакції гіперчутливості до іринотекану або до будь-якого з допоміжних компонентів в анамнезі; період годування груддю; рівень білірубіну вище верхньої межи норми >ніж у 3 рази; тяжка недостатність кісткового мозку; стан здоров’я за індексом ВОЗ >2; супутнє лікування звіробоєм.

лейкопенія; тромбоз/емболія, ішемія/ІМ, АГ; фебрильна нейтропенія; діарея, нудота, блювання; у результаті зневоднення - ниркова недостатність, артеріальна гіпотензія, недостатність кровообігу та серцевої діяльності; запор, обструкція кишкового тракту, кишкова непрохідність, ШКК, коліт, тифліт, перфорації кишечника, анорексія, біль у животі, мукозит, панкреатит; периферична тромбоцитопенія з утворенням антитіл до тромбоцитів; тимчасовий г. холінергічний синдром (рання діарея, біль у животі, кон’юнктивіт, риніт, артеріальна гіпотензія, розширення судин, підвищена пітливість, озноб, нездужання, запаморочення, порушення зору, міоз, посилене сльозо- та слиновиділення), астенія, гарячка за відсутності інфекційного захворювання та нейтропенії тяжкого ст.; інтерстиціальна хвороба легень (інфільтрати у легенях, задишка); алопеція зворотного х-ру; гіперчутливість, шкірні реакції, АР, анафілактичні/анафілактоїдні реакції; р-ції в місці інфузії; м’язові скорочення, судоми, парестезія; тимчасове підвищення рівнів трансаміназ, лужної фосфатази, білірубіну, креатиніну в сироватці крові; гіпокаліємія, гіпонатріємія, тимчасові розлади мови.