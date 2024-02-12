ІТОПРИД (ITOPRIDUM) Діюча речовина
активує пропульсивну моторику ШКТ завдяки антагонізму з допаміновими D2-рецепторами та інгібуючій активності ацетилхолінестерази; активує вивільнення ацетилхоліну та інгібує його розпад; також чинить протиблювотну дію завдяки взаємодії з D2-рецепторами, локалізованими в хеморецепторній тригерній зоні; дія ітоприду гідрохлориду є високоспецифічною відносно верхніх відділів ШКТ.
купірування шлунково-кишкових симптомів функціональної невиразкової диспепсії (хр. гастриту), таких як здуття живота, відчуття швидкого насичення, біль та дискомфорт у верхній частині живота, анорексія, печія, нудота та блювання.
дорослим - по 1 табл. (50 мг) 3 р/добу до прийому їжі; середня добова доза 150 мг; тривалість лікування може становити до 8 тижнів.
підвищена чутливість до ітоприду гідрохлориду та інших компонентів препарату; стани, при яких підвищення скорочувальної активності ШКТ може бути шкідливим, наприклад при шлунково-кишковій кровотечі, механічній обструкції або перфорації.
біль у животі, діарея; підвищене слиновиділення; запаморочення, головний біль; висипання; підвищений рівень амінотрансферази, знижене число білих кров’яних тілець; лейкопенія, тромбоцитопенія; гіперчутливість, включаючи анафілактоїдну реакцію; підвищений рівень пролактину в крові; тремор; запор, нудота; жовтяниця; еритема і свербіж; гінекомастія; підвищення рівнів АСТ, АЛТ, ГГТ, лужної фосфатази, білірубіну в крові.