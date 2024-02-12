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Активні речовини — “І”ІТОПРИД (ITOPRIDUM)

ІТОПРИД (ITOPRIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 8 препаратів
Ганатон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 40; Abbott Products GmbH
Ганатон® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 40 Abbott Products GmbH
В 877 аптеках
від 354,65 грн
Ціни в аптеках
Мотоприд таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 20; Київський вітамінний завод
Мотоприд Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 20 Київський вітамінний завод
В 714 аптеках
від 124,30 грн
Ціни в аптеках
Ітомед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 100; PRO.MED.CS Praha a.s.
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 100 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 703 аптеках
від 883,52 грн
Ціни в аптеках
Ітомед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 40; PRO.MED.CS Praha a.s.
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 40 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 698 аптеках
від 383,50 грн
Ціни в аптеках
Мотоприд таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 40; Київський вітамінний завод
Мотоприд Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 40 Київський вітамінний завод
В 575 аптеках
від 246,24 грн
Ціни в аптеках
Ітоприд-Фармак таблетки, 50 мг, блістер, № 100; Фармак
Ітоприд-Фармак Таблетки, 50 мг, блістер, № 100 Фармак
В 366 аптеках
від 367,40 грн
Ціни в аптеках
Ітомед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 15; PRO.MED.CS Praha a.s.
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 15 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 238 аптеках
від 143,62 грн
Ціни в аптеках
Ітоприд-Фармак таблетки, 50 мг, блістер, № 40; Фармак
Ітоприд-Фармак Таблетки, 50 мг, блістер, № 40 Фармак
В 157 аптеках
від 155,20 грн
Ціни в аптеках

активує пропульсивну моторику ШКТ завдяки антагонізму з допаміновими D2-рецепторами та інгібуючій активності ацетилхолінестерази; активує вивільнення ацетилхоліну та інгібує його розпад; також чинить протиблювотну дію завдяки взаємодії з D2-рецепторами, локалізованими в хеморецепторній тригерній зоні; дія ітоприду гідрохлориду є високоспецифічною відносно верхніх відділів ШКТ.

купірування шлунково-кишкових симптомів функціональної невиразкової диспепсії (хр. гастриту), таких як здуття живота, відчуття швидкого насичення, біль та дискомфорт у верхній частині живота, анорексія, печія, нудота та блювання.

дорослим - по 1 табл. (50 мг) 3 р/добу до прийому їжі; середня добова доза 150 мг; тривалість лікування може становити до 8 тижнів.

підвищена чутливість до ітоприду гідрохлориду та інших компонентів препарату; стани, при яких підвищення скорочувальної активності ШКТ може бути шкідливим, наприклад при шлунково-кишковій кровотечі, механічній обструкції або перфорації.

біль у животі, діарея; підвищене слиновиділення; запаморочення, головний біль; висипання; підвищений рівень амінотрансферази, знижене число білих кров’яних тілець; лейкопенія, тромбоцитопенія; гіперчутливість, включаючи анафілактоїдну реакцію; підвищений рівень пролактину в крові; тремор; запор, нудота; жовтяниця; еритема і свербіж; гінекомастія; підвищення рівнів АСТ, АЛТ, ГГТ, лужної фосфатази, білірубіну в крові.