ГЛІБЕНКЛАМІД (GLIBENCLAMIDUM) Діюча речовина
RTECS: 1-(p-(2-(5-хлоро-2-метоксибензамідо)етил)бензенсульфоніл)-3-циглогексилмочевіна; або 5-хлоро-N-(2-(4-((((циклогексиламіно)карбоніл)аміно)сульфоніл)феніл)етил)-2-метоксибензамід; або N-(4-(2-(5-хлоро-2-метоксибензамідо)етил)фенілсульфоніл)-N'-циклогексилмочевіна.
пероральний протидіабетичний засіб, похідне сульфонілсечовини ІІ покоління; чинить гіпоглікемічну дію шляхом стимуляції секреції інсуліну β-клітинами підшлункової залози; ця дія залежить від концентрації глюкози в середовищі, що оточує β-клітини.
інсуліннезалежний діабет дорослих (ЦД ІІ типу) (інсуліннезалежний), якщо інші заходи (суворе дотримання дієти, зниження зайвої ваги тіла, достатня фізична активність) не призвели до задовільної корекції рівня глюкози в крові.
перше призначення становить від ½ до 1 табл. (1,75 мг - 3,5 мг/добу або 2,5-5 мг/добу); при необхідності, підвищення добової дози проводять при регулярному контролі рівня глюкози в крові, поступово збільшуючи дозу з інтервалом від декількох днів до 1 тижня до досягнення терапевтично ефективної дози; максимальна ефективна доза 15 мг; добову дозу до 10 мг приймають 1 р/добу, перед сніданком; при більш високій добовій дозі її розділити на 2 прийоми у співвідношенні 2:1, вранці і ввечері; табл. приймати перед їдою, не розжовуючи, та запивати достатньою кількістю рідини, важливо застосовувати препарат кожен раз в один і той же час.
підвищена чутливість до глібенкламіду, до понсо 4R або до будь-якого іншого компонента; підвищена чутливість до інших препаратів сульфонілсечовини, до сульфонамідів, діуретиків, похідних сульфонаміду та до пробенециду; у випадках ЦД, коли вимагається лікування інсуліном: інсулінзалежний ЦД (ЦД І типу), повна вторинна неефективність терапії глібенкламідом при цукровому діабеті ІІ типу, метаболізм з ухилом у бік ацидозу, прекома або діабетична кома, стан після резекції підшлункової залози, тяжкі порушення функції печінки, тяжкі порушення функції нирок; вагітність та період годування груддю; застосування разом з препаратом бозентан.
порушення обміну речовин та харчування, збільшення маси тіла, гіпоглікемія (раптове потовиділення, посилене серцебиття, тремтіння, відчуття голоду, занепокоєння, відчуття “повзання мурашок” в ротовій порожнині, блідість шкіри, головний біль, сонливість, розлади сну, відчуття страху, невпевненість в рухах, минущі неврологічні випадіння); нудота, відчуття переповнення шлунка, блювання, біль у животі, пронос, відрижка, металічний присмак у роті; розлади зору та акомодації, особливо на початку лікування; минуще підвищення АсАТ та АлАТ, лужної фосфатази, медикаментозний гепатит, внутрішньопечінковий холестаз, що, можливо, викликані алергічною реакцією гіперергічного типу клітин печінки; свербіж, уртикарний висип, erythema nоdоsum, кореподібна або макулопапульозна екзантема, пурпура, фотосенсибілізація; тромбоцитопенія; слабка діуретична дія, оборотна протеїнурія, гіпонатріємія, дисульфірамоподібна реакція, перехресна алергія з сульфонамідами, похідними сульфонамідів та пробенецидом.