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Активні речовини — “Г”ГЛІБЕНКЛАМІД (GLIBENCLAMIDUM)

ГЛІБЕНКЛАМІД (GLIBENCLAMIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 6 препаратів
Манініл® 5 таблетки, 5 мг, флакон, № 120; Berlin-Chemie AG
Манініл® 5 Таблетки, 5 мг, флакон, № 120 Berlin-Chemie AG
В 489 аптеках
від 103,64 грн
Ціни в аптеках
Глібенкламід таблетки, 5 мг, № 30; Технолог
Глібенкламід Таблетки, 5 мг, № 30 Технолог
В 395 аптеках
від 8,61 грн
Ціни в аптеках
Глібенкламід таблетки, 5 мг, № 100; Фармак
Глібенкламід Таблетки, 5 мг, № 100 Фармак
В 386 аптеках
від 30,24 грн
Ціни в аптеках
Глібенкламід-Здоров'я таблетки, 5 мг, блістер, № 50; Здоров'я ФК
Глібенкламід-Здоров'я Таблетки, 5 мг, блістер, № 50 Здоров'я ФК
В 368 аптеках
від 14,87 грн
Ціни в аптеках
Манініл® 3,5 таблетки, 3,5 мг, флакон, № 120; Berlin-Chemie AG
Манініл® 3,5 Таблетки, 3,5 мг, флакон, № 120 Berlin-Chemie AG
В 178 аптеках
від 109,70 грн
Ціни в аптеках
Глібенкламід-Здоров'я таблетки, 5 мг, контейнер, № 50; Здоров'я ФК
Глібенкламід-Здоров'я Таблетки, 5 мг, контейнер, № 50 Здоров'я ФК
В 24 аптеках
від 16,62 грн
Ціни в аптеках
Mm = 494,01 Да. Точка плавлення - 169 °С; log P (октанол-вода) = 4,79; розчинність в воді - 4 мг/л при температурі 27 °С. Білий або білий з ледь помітним кремовим відтінком дрібнокристалічний порошок, практично нерозчинний у воді, малорозчинний у спирті.
ГЛІБЕНКЛАМІД (GLIBENCLAMIDUM)
CAS №: 10238-21-8 C23H28ClN3O5S
USPDDN: 1-((p-(2-(5-хлоро-o-анізамідо)етил)феніл)сульфоніл)-3-циглогексилмочевіна.
RTECS: 1-(p-(2-(5-хлоро-2-метоксибензамідо)етил)бензенсульфоніл)-3-циглогексилмочевіна; або 5-хлоро-N-(2-(4-((((циклогексиламіно)карбоніл)аміно)сульфоніл)феніл)етил)-2-метоксибензамід; або N-(4-(2-(5-хлоро-2-метоксибензамідо)етил)фенілсульфоніл)-N'-циклогексилмочевіна.

пероральний протидіабетичний засіб, похідне сульфонілсечовини ІІ покоління; чинить гіпоглікемічну дію шляхом стимуляції секреції інсуліну β-клітинами підшлункової залози; ця дія залежить від концентрації глюкози в середовищі, що оточує β-клітини.

інсуліннезалежний діабет дорослих (ЦД ІІ типу) (інсуліннезалежний), якщо інші заходи (суворе дотримання дієти, зниження зайвої ваги тіла, достатня фізична активність) не призвели до задовільної корекції рівня глюкози в крові.

перше призначення становить від ½ до 1 табл. (1,75 мг - 3,5 мг/добу або 2,5-5 мг/добу); при необхідності, підвищення добової дози проводять при регулярному контролі рівня глюкози в крові, поступово збільшуючи дозу з інтервалом від декількох днів до 1 тижня до досягнення терапевтично ефективної дози; максимальна ефективна доза 15 мг; добову дозу до 10 мг приймають 1 р/добу, перед сніданком; при більш високій добовій дозі її розділити на 2 прийоми у співвідношенні 2:1, вранці і ввечері; табл. приймати перед їдою, не розжовуючи, та запивати достатньою кількістю рідини, важливо застосовувати препарат кожен раз в один і той же час.

підвищена чутливість до глібенкламіду, до понсо 4R або до будь-якого іншого компонента; підвищена чутливість до інших препаратів сульфонілсечовини, до сульфонамідів, діуретиків, похідних сульфонаміду та до пробенециду; у випадках ЦД, коли вимагається лікування інсуліном: інсулінзалежний ЦД (ЦД І типу), повна вторинна неефективність терапії глібенкламідом при цукровому діабеті ІІ типу, метаболізм з ухилом у бік ацидозу, прекома або діабетична кома, стан після резекції підшлункової залози, тяжкі порушення функції печінки, тяжкі порушення функції нирок; вагітність та період годування груддю; застосування разом з препаратом бозентан.

порушення обміну речовин та харчування, збільшення маси тіла, гіпоглікемія (раптове потовиділення, посилене серцебиття, тремтіння, відчуття голоду, занепокоєння, відчуття “повзання мурашок” в ротовій порожнині, блідість шкіри, головний біль, сонливість, розлади сну, відчуття страху, невпевненість в рухах, минущі неврологічні випадіння); нудота, відчуття переповнення шлунка, блювання, біль у животі, пронос, відрижка, металічний присмак у роті; розлади зору та акомодації, особливо на початку лікування; минуще підвищення АсАТ та АлАТ, лужної фосфатази, медикаментозний гепатит, внутрішньопечінковий холестаз, що, можливо, викликані алергічною реакцією гіперергічного типу клітин печінки; свербіж, уртикарний висип, erythema nоdоsum, кореподібна або макулопапульозна екзантема, пурпура, фотосенсибілізація; тромбоцитопенія; слабка діуретична дія, оборотна протеїнурія, гіпонатріємія, дисульфірамоподібна реакція, перехресна алергія з сульфонамідами, похідними сульфонамідів та пробенецидом.