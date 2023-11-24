ГЛІБЕНКЛАМІД (GLIBENCLAMIDUM)

перше призначення становить від ½ до 1 табл. (1,75 мг - 3,5 мг/добу або 2,5-5 мг/добу); при необхідності, підвищення добової дози проводять при регулярному контролі рівня глюкози в крові, поступово збільшуючи дозу з інтервалом від декількох днів до 1 тижня до досягнення терапевтично ефективної дози; максимальна ефективна доза 15 мг; добову дозу до 10 мг приймають 1 р/добу, перед сніданком; при більш високій добовій дозі її розділити на 2 прийоми у співвідношенні 2:1, вранці і ввечері; табл. приймати перед їдою, не розжовуючи, та запивати достатньою кількістю рідини, важливо застосовувати препарат кожен раз в один і той же час.