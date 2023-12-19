ФУЛВЕСТРАНТ (FULVESTRANTUM) Діюча речовина
конкурентний антагоніст естрогенових рецепторів (ЕР), спорідненість до яких порівняна з естрадіолом; блокує трофічну дію естрогенів, не проявляючи часткової агоністичної (естрогеноподібної) активності; механізм дії пов’язаний з негативною регуляцією рівня білків естрогенових рецепторів.
місцево-прогресуючий або метастатичний рак молочної залози з позитивними рецепторами естрогенів у жінок в постменопаузі при рецидиві чи при прогресуванні захворювання після або на фоні терапії антиестрогенами.
дорослі жінки (включаючи осіб літнього віку): рекомендована доза 500 мг з інтервалом 1 місяць, через 2 тижні після першої ін’єкції вводиться додаткова доза 500 мг; вводити у вигляді двох послідовних, повільних (1-2 хв на ін’єкцію), в/м ін’єкцій по 5 мл, по одній у кожну сідницю.
гіперчутливість до препарату або будь-якої з допоміжних речовин; період вагітності та годування груддю; тяжка печінкова недостатність.
інфекції сечовивідних шляхів, реакції гіперчутливості, анорексія, головний біль, венозна тромбоемболія, припливи, нудота, блювання, діарея, підвищення рівня печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза), висипання, біль у спині, вагінальний моніліаз, лейкорея, вагінальна кровотеча, астенія, реакції у місці введення, геморагії та гематоми у місці ін’єкції.