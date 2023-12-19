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Активні речовини — “Ф”ФУЛВЕСТРАНТ (FULVESTRANTUM)

ФУЛВЕСТРАНТ (FULVESTRANTUM) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Фазлодекс розчин для ін'єкцій, 250 мг, шприц, 5 мл, № 2; АстраЗенека
Фазлодекс Розчин для ін'єкцій, 250 мг, шприц, 5 мл, № 2 АстраЗенека
В 13 аптеках
від 11219,20 грн
Ціни в аптеках
Фалвакс розчин для ін'єкцій, 250 мг/5 мл, шприц, 5 мл, з голкою, з голкою, № 2; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Фалвакс Розчин для ін'єкцій, 250 мг/5 мл, шприц, 5 мл, з голкою, з голкою, № 2 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 6 аптеках
від 4204,50 грн
Ціни в аптеках
Фулвестрант-Віста розчин для ін'єкцій, 250 мг/5 мл, попередньо заповнений шприц, № 2; Містрал Кепітал Менеджмент
Фулвестрант-Віста Розчин для ін'єкцій, 250 мг/5 мл, попередньо заповнений шприц, № 2 Містрал Кепітал Менеджмент
В 1 аптеці
від 13225,00 грн
Ціни в аптеках
Фулведжект розчин для ін'єкцій, 250 мг/5 мл, шприц, у блістері, 5 мл, № 2; Rompharm Company Georgia LLC
Фулведжект Розчин для ін'єкцій, 250 мг/5 мл, шприц, у блістері, 5 мл, № 2 Rompharm Company Georgia LLC
Немає в наявності

конкурентний антагоніст естрогенових рецепторів (ЕР), спорідненість до яких порівняна з естрадіолом; блокує трофічну дію естрогенів, не проявляючи часткової агоністичної (естрогеноподібної) активності; механізм дії пов’язаний з негативною регуляцією рівня білків естрогенових рецепторів.

місцево-прогресуючий або метастатичний рак молочної залози з позитивними рецепторами естрогенів у жінок в постменопаузі при рецидиві чи при прогресуванні захворювання після або на фоні терапії антиестрогенами.

дорослі жінки (включаючи осіб літнього віку): рекомендована доза 500 мг з інтервалом 1 місяць, через 2 тижні після першої ін’єкції вводиться додаткова доза 500 мг; вводити у вигляді двох послідовних, повільних (1-2 хв на ін’єкцію), в/м ін’єкцій по 5 мл, по одній у кожну сідницю.

гіперчутливість до препарату або будь-якої з допоміжних речовин; період вагітності та годування груддю; тяжка печінкова недостатність.

інфекції сечовивідних шляхів, реакції гіперчутливості, анорексія, головний біль, венозна тромбоемболія, припливи, нудота, блювання, діарея, підвищення рівня печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза), висипання, біль у спині, вагінальний моніліаз, лейкорея, вагінальна кровотеча, астенія, реакції у місці введення, геморагії та гематоми у місці ін’єкції.