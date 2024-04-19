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Активні речовини — “Д”ДОКСИЛАМІН (DOXYLAMINUM)

ДОКСИЛАМІН (DOXYLAMINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 19 препаратів
Сонміл таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Сонміл Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 1147 аптеках
від 96,84 грн
Ціни в аптеках
Донорміл таблетки шипучі, 15 мг, туба, № 10; УПСА
Донорміл Таблетки шипучі, 15 мг, туба, № 10 УПСА
В 1040 аптеках
від 154,05 грн
Ціни в аптеках
Донорміл таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, туба, № 10; УПСА
Донорміл Таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, туба, № 10 УПСА
В 1019 аптеках
від 137,23 грн
Ціни в аптеках
Сонміл таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг, блістер, № 10; Київський вітамінний завод
Сонміл Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг, блістер, № 10 Київський вітамінний завод
В 963 аптеках
від 32,23 грн
Ціни в аптеках
Донорміл таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, туба, № 30; УПСА
Донорміл Таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, туба, № 30 УПСА
В 891 аптеці
від 231,50 грн
Ціни в аптеках
Сондокс® таблетки, 0,015 г, блістер, № 30; Червона зірка
Сондокс® Таблетки, 0,015 г, блістер, № 30 Червона зірка
В 786 аптеках
від 86,53 грн
Ціни в аптеках
Соннікс® таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, блістер у коробці, № 30; Астрафарм
Соннікс® Таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, блістер у коробці, № 30 Астрафарм
В 722 аптеках
від 86,30 грн
Ціни в аптеках
Гіпнос® таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, контурна чарункова упаковка, № 20; Дарниця ФФ
Гіпнос® Таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, контурна чарункова упаковка, № 20 Дарниця ФФ
В 669 аптеках
від 80,85 грн
Ціни в аптеках
Гіпнос® краплі оральні, розчин, 15 мг/0,6 мл, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Дарниця ФФ
Гіпнос® Краплі оральні, розчин, 15 мг/0,6 мл, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 625 аптеках
від 39,23 грн
Ціни в аптеках
Гіпнос® краплі оральні, розчин, 15 мг/0,6 мл, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Дарниця ФФ
Гіпнос® Краплі оральні, розчин, 15 мг/0,6 мл, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 522 аптеках
від 130,10 грн
Ціни в аптеках
Гіпнос® таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, контурна чарункова упаковка, № 10; Дарниця ФФ
Гіпнос® Таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, контурна чарункова упаковка, № 10 Дарниця ФФ
В 489 аптеках
від 41,36 грн
Ціни в аптеках
Сліпзон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг, блістер, № 30; КРКА
Сліпзон® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг, блістер, № 30 КРКА
В 322 аптеках
від 99,49 грн
Ціни в аптеках
Сондокс® таблетки, 0,015 г, блістер, № 10; Червона зірка
Сондокс® Таблетки, 0,015 г, блістер, № 10 Червона зірка
В 269 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
Соннікс® таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, блістер у коробці, № 10; Астрафарм
Соннікс® Таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, блістер у коробці, № 10 Астрафарм
В 144 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Соннікс® таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 30; Астрафарм
Соннікс® Таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 30 Астрафарм
В 62 аптеках
від 135,00 грн
Ціни в аптеках
Сліпзон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг, блістер, № 10; КРКА
Сліпзон® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг, блістер, № 10 КРКА
В 44 аптеках
від 53,43 грн
Ціни в аптеках
Сон-Найт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг, № 30; Здоров'я
Сон-Найт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг, № 30 Здоров'я
В 12 аптеках
від 64,22 грн
Ціни в аптеках
Соннікс® таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, блістер у коробці, тм а+, тм а+, № 30; Астрафарм
Соннікс® Таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, блістер у коробці, тм а+, тм а+, № 30 Астрафарм
В 1 аптеці
від 108,00 грн
Ціни в аптеках
Донорміл таблетки шипучі, 15 мг, туба, № 20; УПСА
Донорміл Таблетки шипучі, 15 мг, туба, № 20 УПСА
Немає в наявності