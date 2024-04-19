ДОКСИЛАМІН (DOXYLAMINUM) Діюча речовина
від 154,05 грн
від 137,23 грн
від 231,50 грн
Сондокс® Таблетки, 0,015 г, блістер, № 30 Червона зірка
від 86,53 грн
Гіпнос® Таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, контурна чарункова упаковка, № 20 Дарниця ФФ
від 80,85 грн
Гіпнос® Краплі оральні, розчин, 15 мг/0,6 мл, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Дарниця ФФ
від 39,23 грн
Гіпнос® Краплі оральні, розчин, 15 мг/0,6 мл, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Дарниця ФФ
від 130,10 грн
Гіпнос® Таблетки, вкриті оболонкою, 15 мг, контурна чарункова упаковка, № 10 Дарниця ФФ
від 41,36 грн
від 99,49 грн
Сондокс® Таблетки, 0,015 г, блістер, № 10 Червона зірка
від 35,00 грн
від 53,43 грн
від 64,22 грн