ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД (DEQUALINII CHLORIDUM) Діюча речовина
четвертинна амонієва сполука з широкою антимікробною активністю щодо багатьох Гр(+) та Гр(-) бактерій, грибків і найпростіших (Trichomonas vaginalis); визначена протимікробна активність іn vitro, яка виражена, як мінімальна пригнічуюча концентрація - Гр(+) м/о: Str. групи В; Staph. aureus; Str. групи А; Listeria sp.; Peptostreptococci; Str. групи D; грибки: Candida tropicalis; Candida albicans; Candida glabrata; Candida krusei; Гр(-) м/о: Fusobacteria; Gardnerella vaginalis; E. coli; Serratia sp.; Klebsiella sp.; Pseudomonas sp.; Bacteroides sp. Prevotella sp.; Proteus sp.; найпростіші: Trichomonas vaginalis; деквалінію хлорид посилює проникність клітини з наступною втратою ферментної активності, яка викликає загибель клітини.
вагінальні інфекції бактеріального та грибкового походження (бактеріальний вагіноз, кандидоз); трихомоніаз; санація перед гінекологічними втручаннями та пологами.
по 1 вагінальній табл. 10 мг щодня протягом 6 днів; під час менструації лікування припинити і продовжити після її припинення; курс лікування 6 днів, при лікуванні менше 6-ти днів можливий рецидив.
гіперчутливість до препарату; виразки епітелію піхви і шийки матки; не застосовувати молодим дівчатам, які не досягли статевої зрілості.
загальні розлади та місцеві реакції на ділянці введення: свербіж, печіння або почервоніння (необхідно диференціювати з симптомами вагінальної інфекції); при ураженні вагінального епітелію - поверхневі кровотечі піхви (ерозії); пропасниця; реакції гіперчутливості.