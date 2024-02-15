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Активні речовини — “Д”ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД (DEQUALINII CHLORIDUM)

ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД (DEQUALINII CHLORIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Флуомізин таблетки вагінальні, 10 мг, № 6; Дельта Медікел
Флуомізин Таблетки вагінальні, 10 мг, № 6 Дельта Медікел
В 1070 аптеках
від 300,89 грн
Ціни в аптеках
Феміклін таблетки вагінальні, 10 мг, блістер, № 6; Київський вітамінний завод
Феміклін Таблетки вагінальні, 10 мг, блістер, № 6 Київський вітамінний завод
В 778 аптеках
від 180,66 грн
Ціни в аптеках
Флумібакт ІС таблетки вагінальні, 10 мг, блістер, № 6; ІнтерХім
Флумібакт ІС Таблетки вагінальні, 10 мг, блістер, № 6 ІнтерХім
В 492 аптеках
від 169,50 грн
Ціни в аптеках
Флуомізин таблетки вагінальні, 10 мг, № 2; Дельта Медікел
Флуомізин Таблетки вагінальні, 10 мг, № 2 Дельта Медікел
Немає в наявності

четвертинна амонієва сполука з широкою антимікробною активністю щодо багатьох Гр(+) та Гр(-) бактерій, грибків і найпростіших (Trichomonas vaginalis); визначена протимікробна активність іn vitro, яка виражена, як мінімальна пригнічуюча концентрація - Гр(+) м/о: Str. групи В; Staph. aureus; Str. групи А; Listeria sp.; Peptostreptococci; Str. групи D; грибки: Candida tropicalis; Candida albicans; Candida glabrata; Candida krusei; Гр(-) м/о: Fusobacteria; Gardnerella vaginalis; E. coli; Serratia sp.; Klebsiella sp.; Pseudomonas sp.; Bacteroides sp. Prevotella sp.; Proteus sp.; найпростіші: Trichomonas vaginalis; деквалінію хлорид посилює проникність клітини з наступною втратою ферментної активності, яка викликає загибель клітини.

вагінальні інфекції бактеріального та грибкового походження (бактеріальний вагіноз, кандидоз); трихомоніаз; санація перед гінекологічними втручаннями та пологами.

по 1 вагінальній табл. 10 мг щодня протягом 6 днів; під час менструації лікування припинити і продовжити після її припинення; курс лікування 6 днів, при лікуванні менше 6-ти днів можливий рецидив.

гіперчутливість до препарату; виразки епітелію піхви і шийки матки; не застосовувати молодим дівчатам, які не досягли статевої зрілості.

загальні розлади та місцеві реакції на ділянці введення: свербіж, печіння або почервоніння (необхідно диференціювати з симптомами вагінальної інфекції); при ураженні вагінального епітелію - поверхневі кровотечі піхви (ерозії); пропасниця; реакції гіперчутливості.