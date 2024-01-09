підвищена чутливість до дексібупрофену, інших нестероїдних протизапальних засобів; застосування у пацієнтів, у яких речовини з аналогічним механізмом дії є причиною нападів астми, бронхоспазму, гострого риніту, або викликають зростання поліпів в носовій порожнині, кропив’янку або ангіоневротичний набряк; наявність в анамнезі кровотеч або перфорацій в ШКТ, пов’язаних із застосуванням НПВП; активна фаза виразки ШКТ/шлунково-кишкової кровотечі, наявність в анамнезі шлунково-кишкової кровотечі/виразки ШКТ (не менше двох підтверджених фактів наявності виразкових уражень або кровотечі); хвороба Крона або неспецифічний виразковий коліт в активній фазі; цереброваскулярні кровотеча або інші кровотечі в активній фазі; порушення кровотворення або згортання крові; тяжка печінкова недостатність; тяжка ниркова недостатність; тяжка серцева недостатність.