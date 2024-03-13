КАРБОМЕР (CARBOMERUM) Діюча речовина
основу препарату складає високомолекулярний гідрофільний полімер; його значення рН і осмоляльність аналогічні таким у нормальної слізної плівки, гель утримує воду й утворює світлопрозору плівку, що змазує і змочує поверхню ока; сіль, що міститься в слізній рідині, руйнує структуру гелю і вивільняє вологу; максимальний час перебування карбомеру в тканинах ока становить 90 хв.
замісна терапія при зниженій секреції слізної рідини, лікування с-му «сухого ока», симптоматичне лікування сухого кератокон’юнктивіту.
лікування станів сухого ока вимагає індивідуального режиму введень; залежно від тяжкості та інтенсивності симптомів; гель оч. (2 мг/г): вводять 1 крап. у кон’юнктивальний мішок 3 -5 р/день або частіше та приблизно за 30 хв. перед сном; гель оч. (2,5 мг/г): по 1 крап. в кожне око 1-4 р./добу через рівні проміжки часу.
підвищена чутливість до компонентів препарату.
після закапування може спостерігатися тимчасова нечіткість зору, незначне печіння, короткочасне відчуття поколювання або місцеве подразнення очей, біль в очах, гіперемію, місцеві р-ції гіперчутливості, печіння, почервоніння, відчуття чужорідного тіла, а також пошкодження епітелію рогівки, тимчасове затуманення зору.