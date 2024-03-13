лікування станів сухого ока вимагає індивідуального режиму введень; залежно від тяжкості та інтенсивності симптомів; гель оч. (2 мг/г): вводять 1 крап. у кон’юнктивальний мішок 3 -5 р/день або частіше та приблизно за 30 хв. перед сном; гель оч. (2,5 мг/г): по 1 крап. в кожне око 1-4 р./добу через рівні проміжки часу.