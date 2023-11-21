з гіперчутливістю (наприклад, анафілактичні р-ції та серйозні шкірні р-ції) до целекоксибу або до будь-яких компонентів ЛЗ;з наявністю в анамнезі БА, випадків кропив’янки або інших р-цій алергічного типу після застосування ацетилсаліцилової к-ти або інших НПЗП, у таких пацієнтів були зареєстровані тяжкі, інколи летальні, анафілактичні р-ції на НПЗП;після проведення хірургічної операції з аортокоронарного шунтування; в яких були зареєстровані р-ції алергічного типу до сульфаніламідних препаратів, активна пептична виразка або кровотеча ШКТ,застосування жінкам репродуктивного віку, які не використовують ефективний метод контрацепції, порушення ф-ції печінки тяжкого ст. (рівень альбуміну в сироватці крові <25 г/л або оцінка за шкалою Чайлд-П’ю ≥10),порушення ф-ції нирок тяжкого ст. (встановлений КлКр <30 мл/хв), запальні захворювання кишечнику, застійна СН(клас II-IV за критеріями NYHA),діагностована ІХС, захворювання периферичних артерій та/або цереброваскулярне захворювання.