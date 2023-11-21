ЦЕЛЕКОКСИБ (CELECOXIBUM) Діюча речовина
протизапальна, аналгетична, антипіретична дія; механізм дії полягає в пригніченні синтезу простагландинів, головним чином шляхом пригнічення циклооксигенази-2 (ЦОГ-2); у терапевтичних концентраціях не виявляє інгібуючої дії на ЦОГ-1.
послаблення ознак і симптомів остеоартриту, РА та анкілозивного спондиліту; г. біль у дорослих; первинна дисменорея.
остеоартрит: 200 мг/добу за 1-2 прийоми; РА: 100-200 мг 2 р/добу; анкілозивний спондиліт: 200 мг/добу за 1-2 прийоми, за відсутності ефекту ч/з 6 тижн. лікування варто спробувати 400 мг/добу, за відсутності ефекту ч/з 6 тижн. застосування в дозі 400 мг/добу, розглянути можливість застосування альтернативних видів лікування; г. біль і первинна дисменорея: початкова рекомендована доза 400 мг; за необхідності у перший день застосувати додаткову дозу 200 мг, у наступні дні рекомендована доза 200 мг 2 р/добу за потреби.
з гіперчутливістю (наприклад, анафілактичні р-ції та серйозні шкірні р-ції) до целекоксибу або до будь-яких компонентів ЛЗ;з наявністю в анамнезі БА, випадків кропив’янки або інших р-цій алергічного типу після застосування ацетилсаліцилової к-ти або інших НПЗП, у таких пацієнтів були зареєстровані тяжкі, інколи летальні, анафілактичні р-ції на НПЗП;після проведення хірургічної операції з аортокоронарного шунтування; в яких були зареєстровані р-ції алергічного типу до сульфаніламідних препаратів, активна пептична виразка або кровотеча ШКТ,застосування жінкам репродуктивного віку, які не використовують ефективний метод контрацепції, порушення ф-ції печінки тяжкого ст. (рівень альбуміну в сироватці крові <25 г/л або оцінка за шкалою Чайлд-П’ю ≥10),порушення ф-ції нирок тяжкого ст. (встановлений КлКр <30 мл/хв), запальні захворювання кишечнику, застійна СН(клас II-IV за критеріями NYHA),діагностована ІХС, захворювання периферичних артерій та/або цереброваскулярне захворювання.
біль у животі; діарея; диспепсія; метеоризм; нудота; біль у спині; випадкове ушкодження; периферичні набряки; запаморочення; головний біль; безсоння; фарингіт; риніт; синусит; інфекція ВДШ; висипання,анорексія, стривоженість, підвищений апетит, депресія, нервозність, сонливість,бронхіт, бронхоспазм, посилення бронхоспазму, кашель, задишка, ларингіт, пневмонія, алопеція, дерматит, р-ції фоточутливості, свербіж, еритематозні висипання, макуло-папульозні висипання, захворювання шкіри, сухість шкіри, підвищена пітливість, кропив’янка, панікуліт, контактний дерматит, альбумінурія, цистит, дизурія, гематурія, часте сечовипускання, СКХ, непритомність, застійна СН, фібриляція шлуночків, тромбоемболія легеневої артерії, г. порушення мозкового кровообігу, периферична гангрена, тромбофлебіт,непрохідність кишечника, перфорація кишки, шлунково-кишкова кровотеча, коліт з кровотечею, перфорація стравоходу, панкреатит, кишкова непрохідність, сепсис, раптовий летальний наслідок, холелітіаз,атаксія, суїцид, ГНН, підвищення рівня азоту сечі, підвищення рівня креатинфосфокінази в крові, гіперхолестеринемія, гіперглікемія, гіпокаліємія, підвищення рівня небілкового азоту, підвищення рівня креатиніну, підвищення рівня лужної фосфатази, збільшення маси тіла, відчуття серцебиття, тахікардія, підвищення рівнів печінкових ферментів (у тому числі підвищення рівнів аспартаттрансамінази та аланінтрансамінази).