в/в, в/м; звичайна доза для дорослих - 2-4 г/добу, кожні 12 год.; при особливо тяжких інфекціях дозу можна збільшити до 8 г/добу, яку вводять кожні 12 год.; МДД - 12-16 г; лікування можна розпочинати до одержання результатів дослідження чутливості м/о; при неускладненому гонококовому уретриті рекомендована доза - в/м, 500 мг одноразово; можна застосовувати і для комбінованого лікування у поєднанні з іншими а/б; для лікування немовлят та дітей призначати по 50-200 мг/кг/добу, дозу вводити у 2 прийоми (кожні 8-12 год.), МДД - не вище 12 г; при тяжких інфекціях, включаючи бактеріальний менінгіт у немовлят та дітей призначати до 300 мг/кг/добу; новонародженим (до 8 днів) вводити через кожні 12 год.; для антибактеріальної профілактики післяопераційних ускладнень - в/в по 1-2 г за 30-90 хв. до початку операції, дозу можна повторювати через кожні 12 год., у більшості випадків - протягом не більш 24 год.; при операціях з підвищеним ризиком інфікування (операції у колоректальній зоні) та коли інфікування може завдати особливо великої шкоди (при операціях на відкритому серці або протезуванні суглобів), профілактичне застосування може тривати протягом 72 год. після закінчення операції.