ЦЕФОПЕРАЗОН (CEFOPERAZONUM) Діюча речовина
бактерицидна дія зумовлена уповільненням синтезу стінки клітини бактерії; активний відносно великої кількості клінічно значущих м/о, але виявляє резистентність до дії багатьох β- лактамаз; чутливі Гр (+) м/о: Staphylococcus aureus (штами, що продукують та штами, що не продукують пеніциліназу), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae (Diplococcus pneumoniae), Streptococcus pyogenes (β-гемолітичний стрептокок групи А), Streptococcus agalactiae (β-гемолітичний стрептокок групи B), Streptococcus faecalis (ентерокок), β-гемолітичні стрептококи; Гр (-): Escheria coli, рід Klebsiella, рід Enterobacter, рід Citrobacter, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii (Proteus morganii), Providencia rettgeri (Proteus rettgeri), рід Providenciа, рід Serratia (включаючи S. Marcescens), рід Salmonella та Shigella, Pseudomonas aeruginosa та деякі інші Pseudomonas, Acinetobacter calcoaceticus, Neisseria gonorrhoeae (штами, що продукують і не продукують β-лактамази), Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis, Yersinia enterocolitica; анаеробні м/о: Гр (+) та Гр (-) коки (включаючи рід Peptococcus, Peptostreptoccus та Velionella); Гр (+) палички (включаючи рід Clostridium, Eubacterium та Lactobacillus); Гр (-) (включаючи рід Fusobacterium, багато штамів Bacteroides fragilis та інших представників роду Bacteroides).
лікування інфекцій ВДШ та НДШ; інфекцій верхніх та нижніх відділів сечовивідних шляхів; перитоніт, холецистит, холангіт та інші інтраабдомінальні інфекції; септицемія; менінгіт; інфекції шкіри та м’яких тканин; інфекції кісток та суглобів; запальні захворювання тазових органів, ендометрит, гонорея та інші інфекції статевих шляхів; профілактика післяопераційних ускладнень під час абдомінальних, гінекологічних, СС та ортопедичних операцій.
в/в, в/м; звичайна доза для дорослих - 2-4 г/добу, кожні 12 год.; при особливо тяжких інфекціях дозу можна збільшити до 8 г/добу, яку вводять кожні 12 год.; МДД - 12-16 г; лікування можна розпочинати до одержання результатів дослідження чутливості м/о; при неускладненому гонококовому уретриті рекомендована доза - в/м, 500 мг одноразово; можна застосовувати і для комбінованого лікування у поєднанні з іншими а/б; для лікування немовлят та дітей призначати по 50-200 мг/кг/добу, дозу вводити у 2 прийоми (кожні 8-12 год.), МДД - не вище 12 г; при тяжких інфекціях, включаючи бактеріальний менінгіт у немовлят та дітей призначати до 300 мг/кг/добу; новонародженим (до 8 днів) вводити через кожні 12 год.; для антибактеріальної профілактики післяопераційних ускладнень - в/в по 1-2 г за 30-90 хв. до початку операції, дозу можна повторювати через кожні 12 год., у більшості випадків - протягом не більш 24 год.; при операціях з підвищеним ризиком інфікування (операції у колоректальній зоні) та коли інфікування може завдати особливо великої шкоди (при операціях на відкритому серці або протезуванні суглобів), профілактичне застосування може тривати протягом 72 год. після закінчення операції.
гіперчутливість до цефоперазону або будь-якого з а/б цефалоспоринового ряду.
зниження рівнів гемоглобіну та гематокриту, нейтропенія, позитивна пряма антиглобулінова проба Кумбса, тромбоцитопенія, еозинофілія, гіпопротромбінемія; гіперчутливість, анафілактоїдна р-ція (включаючи шок); флебіт у місці під’єднання катетера, геморагія; діарея, блювання, псевдомембранозний коліт; підвищення рівня АЛТ, АСТ, ЛФ крові, жовтяниця; свербіж, кропив’янка, макулопапульозні висипання, с-ром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; біль у місці введення, гарячка.