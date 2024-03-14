БРОМОКРИПТИН (BROMOCRIPTINUM)

МДД - 30 мг/добу; на початку лікування застосовують дозу 1,25 мг перед сном з її поступовим збільшенням через 2-3 дні до 2,5 мг перед сном, потім доза може збільшуватися на 1,25 мг з інтервалами у 2-3 дні до досягнення добової дози 2×2,5 мг; подальше збільшення дози, якщо воно є необхідним, здійснюють аналогічно; попередження лактації - 2,5 мг у день пологів з наступним введенням 2,5 мг двічі на добу протягом 14-ти днів; пригнічення лактації - 2,5 мг у перший день з наступним підвищенням дози до 2,5 мг двічі на добу через 2-3 дні, курс лікування триває 14 днів; для цих показань поступове збільшення дози бромокриптину не вимагається; гіпогеніталізм/с-ми галактореї/стерильність - у більшості пацієнтів з гіперпролактинемією належна реакція досягається шляхом застосування 7,5 мг/добу (у декілька прийомів), проте використовувалися і дози до 30 мг/добу; у стерильних пацієнток без підвищення рівнів пролактину у сироватці звичайна доза 2,5 мг 2 р/добу; пролактиноми - після досягнення добової дози 2,5 мг, доза може збільшуватися на 2,5 мг на добу з інтервалами у 2-3 дні таким чином: 2,5 мг кожні 8 год, 2,5 мг кожні 6 год, 5 мг кожні 6 год; реакція спостерігалася при застосуванні доз до 30 мг/добу; акромегалія - після досягнення добової дози 2,5 мг, доза може збільшуватися на 2,5 мг/добу з інтервалами у 2-3 дні таким чином: 2,5 мг кожні 8 год, 2,5 мг кожні 6 год, 5 мг кожні 6 год; хвороба Паркінсона - в 1-й тиждень 1,25 мг перед сном, на 2-й тиждень 2,5 мг перед сном, на 3-й тиждень 2,5 мг 2р/добу, 4-й тиждень - 2,5 мг 3р/добу; пізніше добова доза може збільшуватися на 2,5 мг протягом 3 - 14 днів залежно від реакції пацієнта; підвищення дози можна продовжувати до досягнення оптимальної дози 10- 30 мг/добу; одночасно доза леводопи може поступово зменшуватися до досягнення оптимального балансу.