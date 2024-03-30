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Активні речовини — “Б”БУПРЕНОРФІН (BUPRENORPHINUM)

БУПРЕНОРФІН (BUPRENORPHINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 8 препаратів
Бупренорфіну гідрохлорид таблетки сублінгвальні, 8 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Бупренорфіну гідрохлорид Таблетки сублінгвальні, 8 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1 аптеці інших міст
від 790,40 грн
Ціни в інших містах
Бупренорфіну гідрохлорид таблетки сублінгвальні, 2 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Бупренорфіну гідрохлорид Таблетки сублінгвальні, 2 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1 аптеці інших міст
від 259,70 грн
Ціни в інших містах
Бупренорфіну гідрохлорид розчин для ін'єкцій, 0,03 %, ампула, 1 мл, № 100; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Бупренорфіну гідрохлорид Розчин для ін'єкцій, 0,03 %, ампула, 1 мл, № 100 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Бупрен® ІС таблетки сублінгвальні, 0,0002 г, блістер, № 10; ІнтерХім
Бупрен® ІС Таблетки сублінгвальні, 0,0002 г, блістер, № 10 ІнтерХім
Немає в наявності
Бупрен® ІС таблетки сублінгвальні, 0,0004 г, блістер, № 10; ІнтерХім
Бупрен® ІС Таблетки сублінгвальні, 0,0004 г, блістер, № 10 ІнтерХім
Немає в наявності
Бупрен® ІС таблетки сублінгвальні, 0,002 г, блістер, № 10; ІнтерХім
Бупрен® ІС Таблетки сублінгвальні, 0,002 г, блістер, № 10 ІнтерХім
Немає в наявності
Бупрен® ІС таблетки сублінгвальні, 0,008 г, блістер, № 10; ІнтерХім
Бупрен® ІС Таблетки сублінгвальні, 0,008 г, блістер, № 10 ІнтерХім
Немає в наявності
Бупренорфіну гідрохлорид таблетки сублінгвальні, 2 мг, блістер, № 100; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Бупренорфіну гідрохлорид Таблетки сублінгвальні, 2 мг, блістер, № 100 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Mm = 469,67 Да. рКа = 8,31; log P (октанол-вода) = 4,98; розчинність в воді - 0,636 мг/л при температурі 25 °С. Бупренорфін (у формі гідрохлориду) - білий кристалічний порошок, поганорозчинний в воді, розчинний в спирті.

опіоїдний аналгетик центральної дії; частковий агоніст/антагоніст опіоїдних μ- та κ-рецепторів; активує антиноцептивну систему, порушує міжнейронну передачу больових імпульсів на різних рівнях ЦНС, змінює емоційне забарвлення болю; тривалість аналгезуючої дії більша, ніж у морфіну; менше пригнічує дихальний центр та призводить ризик виникнення лікарської залежності, ніж морфін.

г. та хр. больовий с-м від помірної до високої інтенсивності (після оперативних втручань, в онкологічних хворих, при ІМ, нирковій коліці, опіках).

застосовують сублінгвально та парентерально (в/в повільно, в/м); сублінгвальне лікування больового с-му: 0,2-0,4 мг з інтервалом 6-8 год., МДД - 1,6 мг; парентеральна доза для дорослих - 0,15-0,3 мг, при необхідності ін’єк. повторити з інтервалом 6-8 год.; вища добова доза для дорослих - 2,4 мг, дітям від 12 років - 0,15-0,25 мг, вища добова доза для дітей - 2 мг.

підвищена чутливість до бупренорфіну та інших компонентів ЛЗ, порушення функції дихання/ тяжка ДН, ниркова та печінкова недостатність/ тяжка печінкова недостатність, табл.: СН, ЧМТ, г. алкогольна інтоксикація; д/р-ну д/ін’єк.: фізична залежність.

АР, висипи на шкірі та слизових оболонках, свербіж, утруднення дихання, диспное, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк (набряк Квінке), бронхоспазм; тривожність, нервозність, галюцинації, сплутаність свідомості; безсоння, сонливість, головний біль, запаморочення, сльозотеча; зміни в ЕКГ (QT-пролонгації), синкопе, артеріальна гіпотензія (ортостатична гіпотензія), брадикардія, тахікардія; ринорея, пригнічення дихання; запор, діарея, нудота, блювання, абдомінальний біль; підвищення рівня трансаміназ печінки (зазвичай з доброякісним клінічним перебігом), некроз печінки, гепатит, г. гепатит; затримка сечі, порушення ф-ції нирок; пітливість; сухість у роті, блідість, астенія, абстинентний с-м, біль у спині, підвищена чутливість до холоду, озноб; д/р-ну д/ін’єк. - зміни у місці введення.