БЕНЗОБАРБІТАЛ (BENZOBARBITALUM) Діюча речовина
RTECS: 1-бензоил-5-этил-5-фенил-2,4,6-триоксогексагидропиримидин.
відноситься до групи протисудомних (протиепілептичних) засобів. На відміну від фенобарбіталу має менш виражену гіпноседативну активність. Бензобарбітал є індуктором мікросомальних ферментів печінки (підвищує активність монооксигеназної ензимної системи).
різні форми епілепсії, в тому числі з фокальними та джексонівськими припадками. При лікуванні бессудорожних і поліморфних нападів застосовують в комбінації з іншими протиепілептичними засобами. Бензобарбітал застосовують також для терапії гіпербілірубінемії, в комплексному лікуванні гемолітичної хвороби новонароджених.
дорослі. Максимальні дози: разова — 300 мг, добова — 800 мг.
Діти. Діти у віці 3-6 років: разова доза — 25-50 мг, добова — 100-150 мг/сут, 7-10 років: разова — 50-100 мг, добова — 150-300 мг/сут, 11-14 років: разовая — 100 мг, добова — 300-400 мг/сут. Вищі дози для дітей віком від 14 років: разова — 150 мг, добова — 450 мг.
декомпенсована серцева недостатність, важкі захворювання печінки і нирок, хронічний алкоголізм, наркоманія, тяжка міастенія, I триместр вагітності.
атаксія, ністагм, порушення мови, виражена сонливість, головний біль, загальмованість, млявість, зниження апетиту. У таких випадках дозу бензобарбітал знижують або призначають кофеїн по 0,05-0,075 г на прийом.
При переході на прийом бензобарбітал у хворих, які раніше приймали барбітурати, може виникати порушення сну, яке усувається прийомом на ніч фенобарбіталу в дозі 0,05-0,1 г або інших снодійних засобів.
заміна бензобарбіталом інших протисудомних засобів здійснюється поступово: спочатку бензобарбіталом замінюють одну, а через 3-5 днів — другу і третю дози препарату, що застосовувався раніше. Дозу бензобарбітал поступово підвищують до повного зникнення нападів або зниження їх інтенсивності і частоти.
прийом бензобарбітал з седативними засобами потенціює седативний і снодійну дію. З огляду на індукцію монооксигеназною системи печінки, ефективність інших лікарських засобів при одночасному прийомі з бензобарбіталом може знижуватися.