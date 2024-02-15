БЕНЗОБАРБІТАЛ (BENZOBARBITALUM)

атаксія, ністагм, порушення мови, виражена сонливість, головний біль, загальмованість, млявість, зниження апетиту. У таких випадках дозу бензобарбітал знижують або призначають кофеїн по 0,05-0,075 г на прийом.

При переході на прийом бензобарбітал у хворих, які раніше приймали барбітурати, може виникати порушення сну, яке усувається прийомом на ніч фенобарбіталу в дозі 0,05-0,1 г або інших снодійних засобів.