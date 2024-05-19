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Аваналав® таблетки 50 мг блістер, №4 - Львів (586832) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
380,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
424,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
448,99
Економія: -63,58 грн
385,41 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
457,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
506,99
Економія: -121,58 грн
385,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
424,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
402,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
424,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
650,40
Економія: -261,80 грн
388,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
424,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
432,99
Економія: -47,58 грн
385,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
424,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
531,99
Економія: -146,58 грн
385,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
384,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
465,99
Економія: -80,58 грн
385,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
424,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
424,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
386,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
522,99
Економія: -137,58 грн
385,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
424,20 грн