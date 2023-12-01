застосовують внутрішньо до їди; дорослим по 500-1250 мг за прийом залежно від перебігу та тяжкості захворювання; добова доза - 1500-3000 мг за 3 прийоми; дітям віком від 5 років, залежно від перебігу і тяжкості захворювання - по 500-3000 мг/добу; добову дозу розподіляти на 3 прийоми, курс лікування - 2 тижні - 6 міс; для лікування симптомокомплексу захитування: дорослим по 500 мг та дітям віком від 5 років по 250 мг 3 р/добу протягом 3-4 діб; з профілактичною метою: дорослим - по 500 мг 3 р/добу протягом 3 діб, що передують поїздці або можливому захитуванню.