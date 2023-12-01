ГАММА-АМІНОМАСЛЯНА КИСЛОТА* (ACIDUM GAMMA-AMINOBUTYRICUM*) Діюча речовина
основний медіатор процесів гальмування у ЦНС; нейрометаболічний ефект препарату зумовлений переважно стимулюючим впливом на ГАМК-ергічну систему, що забезпечує нормалізацію динаміки нервових процесів; під впливом ГАМК активуються також енергетичні процеси у тканинах мозку, підвищується їх дихальна активність та покращується кровопостачання; сприяє відновленню рухів, мовлення, інших кіркових функцій після порушення мозкового кровообігу; виявляє психостимулювальну дію - покращує розумову діяльність, пам’ять, к-цію уваги, а також послаблює вестибулярні розлади, порушення сну.
у складі комплексного лікування захворювань ЦНС: судинні захворювання ГМ (атеросклероз, ураження церебральних судин при АГ); хр. недостатність мозкового кровообігу з порушенням пам’яті, к-ції уваги, мовлення, запамороченнями, головним болем; енцефалопатія (алкогольна, постінсультна, посттравматична); ДЦП; відставання розумового розвитку у дітей (віком від 5 років); старече слабоумство (початкові ст. деменції); морська та повітряна хвороби (для профілактики та лікування симптомокомплексу захитування).
застосовують внутрішньо до їди; дорослим по 500-1250 мг за прийом залежно від перебігу та тяжкості захворювання; добова доза - 1500-3000 мг за 3 прийоми; дітям віком від 5 років, залежно від перебігу і тяжкості захворювання - по 500-3000 мг/добу; добову дозу розподіляти на 3 прийоми, курс лікування - 2 тижні - 6 міс; для лікування симптомокомплексу захитування: дорослим по 500 мг та дітям віком від 5 років по 250 мг 3 р/добу протягом 3-4 діб; з профілактичною метою: дорослим - по 500 мг 3 р/добу протягом 3 діб, що передують поїздці або можливому захитуванню.
гіперчутливість до компонентів препарату, ГНН.
диспепсичні явища, нудота, блювання; порушення сну, безсоння, відчуття жару, підвищення температури тіла; коливання АТ; АР (шкірний висип, свербіж).