АЛЬБУМІН ЛЮДСЬКИЙ* (ALBUMINUM HUMANUM*) Діюча речовина
білкова фракція плазми людини; має гіперонкотичний ефект; бере участь в онкотичному тиску крові та її транспортних функціях; стабілізує циркулюючий об’єм крові, переносить гормони, ензими, ЛЗ та токсини.
відновлення та підтримка об’єму циркулюючої крові при наявному дефіциті об’єму та якщо показане застосування колоїду; застосування альбуміну або штучного колоїду залежатиме від клінічного стану пацієнта згідно з офіційними рекомендаціями.
застосовують в/в або розводити ізотонічним р-м; концентрацію, дозування та швидкість інфузії підбирати залежно від індивідуальних потреб пацієнта; необхідна доза залежить від маси тіла пацієнта, ступеня тяжкості травми або захворювання і від втрат рідини та протеїну; для встановлення необхідної дози використовувати визначення достатності об’єму циркулюючої крові, а не рівні альбуміну в плазмі крові; якщо потрібно вводити альбумін людини, тоді регулярно перевіряти гемодинамічні характеристики, що включають: АТ та ЧСС, центральний венозний тиск, тиск заклинювання у легеневій артерії, діурез, концентрацію електролітів, гематокрит/Hb; можна вводити пацієнтам на ГД; швидкість інфузії підбирати відповідно індивідуальних обставин і показань; при заміщенні плазми, швидкість інфузії коригувати відповідно до швидкості виведення.
гіперчутливість до ЛЗ альбуміну або до будь-яких допоміжних речовин ЛЗ.
почервоніння обличчя (припливи крові), кропив’янка, підвищення t0 тіла (гарячка), нудота; тяжкі реакції (шок).