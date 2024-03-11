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Активні речовини — “А”АЛЬБУМІН ЛЮДСЬКИЙ* (ALBUMINUM HUMANUM*)

АЛЬБУМІН ЛЮДСЬКИЙ* (ALBUMINUM HUMANUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 11 препаратів
Альбувен розчин для інфузій, 20 %, флакон, 100 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбувен Розчин для інфузій, 20 %, флакон, 100 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 411 аптеці
від 2324,35 грн
Ціни в аптеках
Альбувен розчин для інфузій, 10 %, флакон, 100 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбувен Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 231 аптеці
від 1428,51 грн
Ціни в аптеках
Альбунорм 20% розчин для інфузій, 20 %, флакон, 100 мл, № 1; Октафарма
Альбунорм 20% Розчин для інфузій, 20 %, флакон, 100 мл, № 1 Октафарма
В 81 аптеці
від 3217,25 грн
Ціни в аптеках
Альбувен розчин для інфузій, 20 %, флакон, 50 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбувен Розчин для інфузій, 20 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 43 аптеках
від 1482,26 грн
Ціни в аптеках
Альбувен розчин для інфузій, 10 %, флакон, 50 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбувен Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 39 аптеках
від 761,00 грн
Ціни в аптеках
Альбунорм 25% розчин для інфузій, 25 %, флакон, 100 мл, № 1; Октафарма
Альбунорм 25% Розчин для інфузій, 25 %, флакон, 100 мл, № 1 Октафарма
В 18 аптеках
від 3949,17 грн
Ціни в аптеках
Альбунорм 20% розчин для інфузій, 20 %, флакон, 50 мл, № 1; Октафарма
Альбунорм 20% Розчин для інфузій, 20 %, флакон, 50 мл, № 1 Октафарма
В 14 аптеках
від 1586,03 грн
Ціни в аптеках
Альбунорм 25% розчин для інфузій, 25 %, флакон, 50 мл, № 1; Октафарма
Альбунорм 25% Розчин для інфузій, 25 %, флакон, 50 мл, № 1 Октафарма
В 3 аптеках
від 1804,69 грн
Ціни в аптеках
Альбумін-Біофарма розчин для інфузій, 10 %, флакон, 50 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбумін-Біофарма Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 3 аптеках інших міст
від 837,30 грн
Ціни в інших містах
Флексбумін розчин для інфузій, 200 г/л, пакет поліетиленовий, 100 мл, № 1; Такеда Мануфекчурінг Австрія АГ
Флексбумін Розчин для інфузій, 200 г/л, пакет поліетиленовий, 100 мл, № 1 Такеда Мануфекчурінг Австрія АГ
В 3 аптеках інших міст
від 1985,00 грн
Ціни в інших містах
Альбумін-Біофарма розчин для інфузій, 20 %, флакон, 50 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбумін-Біофарма Розчин для інфузій, 20 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
Немає в наявності

білкова фракція плазми людини; має гіперонкотичний ефект; бере участь в онкотичному тиску крові та її транспортних функціях; стабілізує циркулюючий об’єм крові, переносить гормони, ензими, ЛЗ та токсини.

відновлення та підтримка об’єму циркулюючої крові при наявному дефіциті об’єму та якщо показане застосування колоїду; застосування альбуміну або штучного колоїду залежатиме від клінічного стану пацієнта згідно з офіційними рекомендаціями.

застосовують в/в або розводити ізотонічним р-м; концентрацію, дозування та швидкість інфузії підбирати залежно від індивідуальних потреб пацієнта; необхідна доза залежить від маси тіла пацієнта, ступеня тяжкості травми або захворювання і від втрат рідини та протеїну; для встановлення необхідної дози використовувати визначення достатності об’єму циркулюючої крові, а не рівні альбуміну в плазмі крові; якщо потрібно вводити альбумін людини, тоді регулярно перевіряти гемодинамічні характеристики, що включають: АТ та ЧСС, центральний венозний тиск, тиск заклинювання у легеневій артерії, діурез, концентрацію електролітів, гематокрит/Hb; можна вводити пацієнтам на ГД; швидкість інфузії підбирати відповідно індивідуальних обставин і показань; при заміщенні плазми, швидкість інфузії коригувати відповідно до швидкості виведення.

гіперчутливість до ЛЗ альбуміну або до будь-яких допоміжних речовин ЛЗ.

почервоніння обличчя (припливи крові), кропив’янка, підвищення t0 тіла (гарячка), нудота; тяжкі реакції (шок).