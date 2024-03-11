застосовують в/в або розводити ізотонічним р-м; концентрацію, дозування та швидкість інфузії підбирати залежно від індивідуальних потреб пацієнта; необхідна доза залежить від маси тіла пацієнта, ступеня тяжкості травми або захворювання і від втрат рідини та протеїну; для встановлення необхідної дози використовувати визначення достатності об’єму циркулюючої крові, а не рівні альбуміну в плазмі крові; якщо потрібно вводити альбумін людини, тоді регулярно перевіряти гемодинамічні характеристики, що включають: АТ та ЧСС, центральний венозний тиск, тиск заклинювання у легеневій артерії, діурез, концентрацію електролітів, гематокрит/Hb; можна вводити пацієнтам на ГД; швидкість інфузії підбирати відповідно індивідуальних обставин і показань; при заміщенні плазми, швидкість інфузії коригувати відповідно до швидкості виведення.