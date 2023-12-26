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Активні речовини — “А”АТЕНОЛОЛ (ATENOLOLUM)

АТЕНОЛОЛ (ATENOLOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Атенолол-Астрафарм таблетки, 50 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Атенолол-Астрафарм Таблетки, 50 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 790 аптеках
від 15,26 грн
Ціни в аптеках
Атенолол-Астрафарм таблетки, 100 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Атенолол-Астрафарм Таблетки, 100 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 742 аптеках
від 29,93 грн
Ціни в аптеках
Атенолол-Здоров'я таблетки, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20; Здоров'я ФК
Атенолол-Здоров'я Таблетки, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20 Здоров'я ФК
В 209 аптеках
від 9,56 грн
Ціни в аптеках
Атенолол таблетки, 0,05 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Монфарм
Атенолол Таблетки, 0,05 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Монфарм
В 40 аптеках
від 8,00 грн
Ціни в аптеках
Mm = 266,34 Да. Точка плавлення — 147 °C; log P (октанол-вода) = 0,16. Відносно полярний гідрофільний кристалічний порошок з розчинністю у воді близько 26,5 мг/мл при температурі 37 °C. Вільно розчинний у 1N HCl (300 мг/мл при 25 °C) і мало розчинний в хлороформі (3 мг/мл при 25 °C).
АТЕНОЛОЛ (ATENOLOLUM)
CAS №: 29122-68-7 C14H22N2O3
USPDDN, HSDB, RTECS: 2-(p-(2-гідроксі-3-(ізопропіламіно)пропоксі)феніл)ацетамід.
HSDB, RTECS: 1-p-карбамоілметоксіфеноксі-3-ізопропіламіно-2-пропанол; або 4-(2-гідроксі-3-((1-метилетил)аміно)пропоксі)бензенацетамід.

антиангінальна, антигіпертензивна та антиаритмічна; не має внутрішньої симпатоміметичної і мембраностабілізуючої активності; зменшує автоматизм синусового вузла, уповільнює AV-провідність, знижує скоротливість міокарда та його потребу в кисні; має негативну хроно-, дромо-, батмо- та інотропну дії.

АГ; лікування і профілактика нападів стенокардії (хр. стабільна і нестабільна стенокардія особливо у випадках поєднання з тахікардією та АГ); порушення серцевого ритму (аритмія, синусова тахікардія, профілактика надшлуночкової тахікардії, пароксизмальна суправентрикулярна тахікардія, мерехтіння і тріпотіння передсердь; вентрикулярні (шлуночкові аритмії), у тому числі спричинені підвищеним фізичним навантаженням, прийомом симпатоміметичних засобів; профілактика шлуночкової тахікардії і мерехтіння шлуночків); ІМ (лікування і профілактика для зниження летальності і зменшення ризику повторного ІМ).

ІМ: після в/в ведення, ч/з 12 год після ін’єкції, призначають 50 мг p/os і 100 мг ще ч/з 12 год; суправентрикулярні (надшлуночкові) і вентрикулярні (шлуночкові) аритмії: 1-2 р/добу по 50-100 мг; МДД - 200 мг; хр. стабільна і нестабільна стенокардія: 100 мг 1 р/добу або 50 мг 2р/добу; АГ: розпочинають із 100 мг 1 р/добу, деяким пацієнтам достатньо 50 мг/добу, ефект спостерігається через 2 тижні, у разі неефективності застосовувати атенолол у поєднанні з діуретиками.

підвищена чутливість до атенололу або до інших β-адренорецепторів, або до будь-яких компонентів препарату; г. СН; кардіогенний шок; AV блокада ІІ і ІІІ ступенів; СССВ; СА блокада; синусова брадикардія (ЧСС менше 45 за хв); артеріальна гіпотензія (систолічний тиск менше 90 мм рт. ст.); БА; метаболічний ацидоз; пізні стадії порушення периферичного кровообігу; одночасний прийом інгібіторів МАО (за винятком інгібіторів МАО-В); нелікована феохромоцитома; ниркова недостатність; дитячий вік.

брадикардія, артеріальна гіпотензія, порушення AV провідності (аж до зупинки серця) та прояви симптомів СН, відчуття холоду та парестезії у кінцівках; запаморочення, відчуття втомлюваності, головний біль, порушення сну, нічні кошмари, депресивні розлади настрою, галюцинації, психози, безсоння або сонливість, сплутаність свідомості; диспепсія, діарея, нудота, запор, гепатотоксичність, сухість у роті, порушення рівня трансаміназ, внутрішньопечінковий холестаз; можливий розвиток гіпоглікемічного стану, особливо у хворих на ЦД на тлі гіпоглікемічної терапії; реакції гіперчутливості, у тому числі ангіоневротичний набряк, свербіж, почервоніння шкіри, екзантема, фотосенсибілізація, шкірні висипання (загострення псоріазу), уртикарні висипання, підвищення рівня антинуклеарних а/т; випадки порушення лібідо та потенції, гінекомастія, імпотенція, утруднене сечовипускання; у хворих зі схильністю можливі прояви бронхіальної обструкції, бронхоспазм; пурпура, тромбоцитопенія; сухість у роті, кон′юнктивіт або зменшення секреції слізних залоз, посилене потовиділення, порушення зору, м′язова слабкість, відчуття сухості в очах, алопеція, псоріазоподібні шкірні реакції, с-м відміни.