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Атенолол таблетки 0,05 г блістер в пачці, №20 - Київ (21012) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
10,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
9,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
10,36 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (2)
9,80
Економія: -0,29 грн
9,51 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
8,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (3)
10,19
Економія: -1,18 грн
9,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (3)
10,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (1)
8,68 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (5)
9,17 грн
Жолдіфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (5)
10,03 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (1)
9,99
Економія: -0,30 грн
9,69 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (2)
8,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1), блістер (1)
9,78 грн
Аптека вашої сім'ї
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
8,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
9,80
Економія: -0,29 грн
9,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
Всього: упаковка (2)
9,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (10)
8,55 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, просп. Шухевича Романа, 12
Всього: упаковка (3)
9,09 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (3)
8,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (3)
9,22 грн