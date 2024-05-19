Атенолол таблетки 0,05 г блістер в пачці, №20 - Київ (21012) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 40 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Віталюкс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека вашої сім'ї
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, просп. Шухевича Романа, 12
Віталюкс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34