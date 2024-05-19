Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер у коробці, №20 - Київ (180998) Лікарський препарат - ціни
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Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Фармація
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
Біла ромашка
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека доброго дня
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Велика Васильківська, 45
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35
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