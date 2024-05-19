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Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер у коробці, №20 - Київ (180998) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 207 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
12,95
Економія: -1,48 грн
11,47 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
12,80
Економія: -2,30 грн
10,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
11,90
Економія: -1,40 грн
10,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
12,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (7)
12,74 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
12,80
Економія: -1,81 грн
10,99 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
11,00
Економія: -0,50 грн
10,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
12,80
Економія: -2,30 грн
10,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
11,82 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (3)
11,00
Економія: -0,50 грн
10,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (5)
10,50
Економія: -0,29 грн
10,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
11,47 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (3)
11,90
Економія: -1,40 грн
10,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
12,92
Економія: -0,39 грн
12,53 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (3)
12,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
12,36
Економія: -0,56 грн
11,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3)
11,00
Економія: -0,50 грн
10,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (4)
12,80
Економія: -2,30 грн
10,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (3)
11,90
Економія: -1,40 грн
10,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
12,90
Економія: -2,40 грн
10,50 грн