Боль в животе у детей: определение

Боль в животе фиксируется у детей очень часто. В большинстве случаев она не является симптомом серьезного заболевания и связана с острым гастроэнтеритом, запором или голодом. Но иногда боль в животе может быть признаком более серьезной проблемы.

Важно, что дети в возрасте младше 3 лет не локализуют боль в животе и часто переживают ее как тяжелую общую реакцию, а любую боль склонны представлять как «боль в животе» и указывать локализацию около пупка.

У детей с болью в животе могут отмечаться и другие симптомы, такие как:

Кроме того, можно заметить изменения поведения и даже выражения лица ребенка при боли в животе, такие как:

плач, стоны;

невозможность устроиться поудобнее;

желание оставаться на месте;

нежелание играть;

отказ от еды или питья;

надавливание на больное место;

капризность или сварливость;

серьезное или расстроенное выражения лица;

частое облизывание, обкусывание пересохших губ;

закусывание губы или пальца.

Причины боли в животе у ребенка

Боль в животе у ребенка может быть вызвана множеством причин, включая:

Действия родителей при боли в животе у ребенка

Что делать, если у ребенка болит живот?

Предложить ребенку спокойно лечь и понаблюдать, не уменьшается ли выраженность боли в состоянии покоя.

Дать ребенку воды.

Предложите ребенку попробовать испражниться.

Воздержаться от твердой пищи в течение нескольких часов. Затем предложить ребенку небольшое количество мягкой пищи, такой как рис или яблочное пюре.

Не давайте ребенку продукты или напитки, которые раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, такие как газированные напитки, цитрусовые, молочные продукты, жареную или жирную пищу, продукты с высоким содержанием жиров или томатные продукты.

В случае повторяющейся боли в животе — вести дневник боли в животе, в котором отмечать, какую пищу употреблял ребенок, болел ли живот, степень тяжести и длительность боли, стул, особенности поведения.

Как диагностируется причина боли в животе?

Для диагностики причины боли в животе необходимо тщательно собрать анамнез, оценить имеющиеся симптомы и признаки. Также может потребоваться лабораторная диагностика, ультразвуковое исследование органов брюшной полости или рентгенография.

В ряде случаев отмечается иррадиация боли. Например, при поражении печени и желчевыводящих путей у детей боль может распространяться в правый бок, плечо, лопатку. При эзофагите — в область сердца и спину, а при болезнях сигмовидной и прямой кишки боль может иррадиировать в область копчика, анус, лобок.

Так, одна из наиболее частых причин боли в животе у детей — гастроэнтерит — вызывают инфекции в кишечнике, обычно вирусные. Эти инфекции легко передаются от человека к человеку через грязные руки и зараженные продукты. Симптомы гастроэнтерита: тошнота и рвота, диарея, лихорадка, боль в животе. Острый гастроэнтерит опасен прежде всего обезвоживанием, которое особенно быстро развивается у маленьких детей. Младенцы в возрасте младше 6 мес с гастроэнтеритом должны быть обязательно осмотрены врачом.

Пищевое отравление вызывают бактерии, которые размножаются в зараженной пище, и их токсинами. Симптомы похожи на симптомы гастроэнтерита.

Запор часто выявляется у детей и может вызывать боль в животе. При запоре характерен редкий твердый стул и затрудненная дефекация.

Непереносимость лактозы — молочного сахара вызывает боль в животе, вздутие живота, газы и диарею после приема пищи или питья, содержащих лактозу. Непереносимость лактозы у детей может быть временной, например, после острого гастроэнтерита, или может быть постоянной.

Колики — это состояние, когда дети много плачут и долгое время беспокойны, чаще в вечернее время суток. Колики очень распространены, особенно у детей первых месяцев жизни. Причина колик до конца не изучена, но, по-видимому, они не связаны с серьезными заболеваниями.

Инфекции мочевыводящих путей часто диагностируют у детей и они могут сопровождаться болью в животе. При этом обычно также отмечаются:

боль или жжение при мочеиспускании;

учащенное мочеиспускание;

лихорадка;

рвота;

общее недомогание.

Аппендицит — это неотложное состояние. Разрыв аппендикса может привести к развитию перитонита и опасен для жизни.

Симптомы аппендицита:

боль в области пупка, которая перемещается в нижнюю правую часть живота;

снижение аппетита;

тошнота и рвота;

боль при движении — дети с аппендицитом могут стараться оставаться неподвижными.

Лечение причины боли в животе

Лечение при боли в животе зависит от причин ее возникновения.

Так, например, при остром гастроэнтерите или пищевом отравлении врач может рекомендовать:

Следует помнить, что при острой боли в животе до осмотра врача не следует давать ребенку обезболивающие лекарства (парацетамол, метамизол натрия) и нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен), поскольку они могут исказить клиническую картину и затруднить установление диагноза.

Каковы же признаки, что ребенка с болью в животе следует, не откладывая, показать врачу?

Значительно выраженная боль — ребенка невозможно отвлечь, он плачет и/или беспокоится.

Кровь в стуле. Возможно, кровь в кале является признаком травматизации слизистой оболочки прямой кишки при запоре. В то же время боль в животе в сочетании с появлением крови в стуле могут быть признаками инфекционного или воспалительного заболевания кишечника.

Рвота кровью. Примесь крови в рвотных массах может фиксироваться при носовом кровотечении или кровотечении из выпавшего зуба. Также она может быть признаком желудочного кровотечения и других серьезных заболеваний.

Рвотные массы зеленого цвета — могут быть признаком непроходимости кишечника.

Боль в животе сочетается с крапивницей, головокружением и отеком лица. Также возможна рвота. Это возможные симптомы анафилаксии, и в таком случае следует вызвать скорую медицинскую помощь. Если у ребенка имеется известная аллергия и родители уже сталкивались с подобной ситуацией, а дома есть эпинефрин, его следует ввести до приезда скорой помощи.

Боль в правом нижнем квадранте живота может быть признаком аппендицита. В то же время боль при аппендиците может локализоваться вокруг пупка либо у маленьких детей бывает сложно определить локализацию боли.

Боль сочетается с выраженным кашлем, учащенным дыханием / одышкой и лихорадкой. Эти симптомы могут быть признаками пневмонии.

Боль при мочеиспускании. Иногда боль в животе может быть симптомом инфекции мочевыводящих путей.

Лихорадка, сонливость, снижение активности. Эти симптомы могут развиваться при серьезных инфекционных заболеваниях.

Уменьшение массы тела. Так, у ребенка может уменьшаться масса тела из-за обезвоживания при рвоте и диарее. Если у ребенка часто и длительно отмечается боль в животе в сочетании с потерей массы тела, это может быть признаком серьезного заболевания желудочно-кишечного тракта.

Выраженность боли увеличивается со временем.

Таким образом, боль в животе у ребенка — это распространенный симптом, который может быть вызван как безобидными причинами, так и серьезными заболеваниями. Важно обращать внимание на характер боли, ее локализацию, сопутствующие симптомы и общее состояние ребенка.

Родителям следует помнить, что самолечение может быть опасным. Если боль в животе сопровождается повышенной температурой, рвотой, диареей, кровью в стуле или сохраняется длительное время, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Раннее обращение к врачу помогает предотвратить возможные осложнения и обеспечить своевременное лечение. Забота о здоровье ребенка начинается с внимания к его состоянию, а консультация с педиатром — это первый шаг к правильному решению.